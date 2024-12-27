الامارات | جريمة في جامعة مصرية بسبب " فيديوهات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت جامعة حلوان بشمال القاهرة، جريمة مأساوية حيث أقدم طالب بكلية الزراعة على طعن زميله طالب بكلية الحقوق، باستخدام سلاح أبيض (مطواة)، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب فيديوهات ينشرها المجني عليه.

وأسفر الحادث عن إصابة المجني عليه بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى حلوان العام، حيث يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة.

وكشف والد الطالب المجني عليه أن ابنه يعشق رياضة كمال الأجسام وينشر فيديوهات تعليمية عنها عبر قناته على "تيك توك".

وأضاف أن الواقعة بدأت عندما كان ابنه يسير في الجامعة، حيث واجهه المتهم مع 3 طلاب آخرين وسخر أحدهم من قناته على تيك توك.

وأوضح أن المشادة الكلامية بين الطرفين تطورت إلى اعتداء جسدي، حيث أخرج المتهم مطواة وطعن ابنه في الجانب الأيمن، ما تسبب في إصابته بجرح غائر في الكبد.

وأشار والد المجني عليه إلى أن المحامي الخاص بالعائلة علم بأن المتهم كان له واقعة اعتداء مماثلة في السابق، واستطاعت عائلته بحكم نفوذها إجبار المجني عليه في تلك الواقعة على التنازل عن القضية.

وأكد والد الضحية أنه لن يتنازل عن حق ابنه إلا بالقانون.

وأظهرت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب سخرية المتهم من فيديوهات تيك توك التي ينشرها المجني عليه، وتطورت إلى اعتداء بالسلاح الأبيض.