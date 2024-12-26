يسرا تحتفي بعودة كريم عبد العزيز للمسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الخاص في منصة “X” البوستر الرسمي لمسرحية “الباشا” التي يقدّمها النجم كريم عبد العزيز، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، قبل انطلاق عرضها.

وعلّقت يسرا على البوستر برسالة تهنئة لكريم، قالت فيها: “كريم حبيبي ألف مليون مبروك رجوعك المسرح، وإن شاء الله العرض يكسّر الدنيا ومن نجاح لنجاح دايماً”.

وأضافت: “خالص التقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه لمواصلتهم دعم المنظومة الفنية”.

يُذكر أن “الباشا” مسرحية كوميدية، تدور أحداثها حول “أبو المعاطي الباشا” وأسرته البسيطة التي تعيش متكاتفةً في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم. وتتغير حياتهم تماماً عندما ينتقلون للعيش في فيلا المليارديرة “ليلى الصياد”، إذ يواجهون سلسلة مفارقات اجتماعية ساخرة.

وكان كريم قد فاجأ جمهوره في البرومو الرسمي للمسرحية بظهوره بشخصيتين مختلفتين، ما دفع العديد من جمهوره للتعليق على البرومو معبّرين عن شوقهم لمشاهدتها.

مسرحية “الباشا” هي بطولة: كريم عبدالعزيز، هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو، حاتم صلاح، مصطفى البنا، والطفل جان رامز، ومن إخراج رامي إمام.