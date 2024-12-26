نبيلة عبيد تدعم اعتزال عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن رأيها في اعتزال الفنان عادل إمام، والذي أثار جدلاً طوال الفترة الماضية، حيث أكدت أن من حقه الراحة لأنه قدّم الكثير من العطاء للوسط الفني.

ووجّهت نبيلة خلال تصريحات صحافية رسالة لعادل إمام قالت فيها: “بقول للزعيم ربّنا يديك الصحة لأنه قضى عمره كله في الفن وأسعدنا ونتمنى له الراحة والهدوء لأنه تعب في مسيرته وأعطى الناس كلها من دون توقف ولو عاوز يرجع يشتغل أكيد هيرجع ويشرّفني طبعاً لو رجع إننا نشتغل مع بعض”.

وكانت نبيلة عبيد قد كشفت عن عودتها الى بطولة الأعمال الدرامية بمسلسل من إنتاج سعودي، وذلك بعد غياب سنوات عدة، وقالت أثناء مشاركتها في منتدى الأفلام السعودي الثاني الذي أُقيم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بالرياض إنها ستعود بمسلسل جديد بتوقيع المملكة العربية السعودية، مشيرةً الى أن التعاون المصري – السعودي في الدراما سيحقق نجاحاً كبيراً.

يُذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد الفنية، مسلسل “سكّر زيادة”، والذي تعاونت فيه للمرة الأولى مع الفنانة نادية الجندي ومعهما سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم أحمد السقا وعبد الباسط حمودة.