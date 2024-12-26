النشرة: الجيش اللبناني أقفل الطريق المؤدي إلى وادي الحجير

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش اللبناني أقفل الطريق المؤدي إلى وادي الحجير بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر". وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" أنه عند الساعة 7 صباحا تقدم رتل اسرائيلي قوامه جرافتين وثلاثة دباباتميركافا من وادي السلوقي باتجاه وادي الحجير وقامت القوات الاسرائيلية بأعمال تمشيط باتجاه الاحراش .

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