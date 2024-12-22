شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 100 رحلة جوية بسبب الرياح القوية في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

تحذير من الطقس

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تشهد أجزاء من المملكة المتحدة، رياحًا تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، في ظل استمرار الاضطرابات، في فترة عطلات عيد الميلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية.وأكد مطار هيثرو، وهو أكبر مطار في لندن إلغاء حوالي 100 رحلة جوية اليوم الأحد، وتم توجيه نصائح للركاب بمراجعة شركات الطيران قبل سفرهم.وكانت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (ميت أوفيس) قد ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع استمرار تحذيرات الطقس من المستوى باللون الأصفر الخاصة بالرياح، والتي دخلت حيز التنفيذ الساعة 7 صباحا، حتى الساعة 9 من مساء اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).وتستمر التحذيرات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وفي إنجلترا تشمل التحذيرات شمال شرق وشمال غرب وجنوب غرب وغرب ميدلاندز، بالإضافة إلى يوركشاير وديربيشاير وهامشاير.