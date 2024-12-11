بري يلتقي في هذه الاثناء سفراء اللجنة الخماسية في عين التينة

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء سفراء "اللجنة الخماسية" سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون ، سفير السعودية وليد البخاري ، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو ، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني ، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى ، بحضور المستشار الاعلامي علي حمدان .

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