اعتصام لأهالي موقوفين في سجن رومية للمطالبة بتخلية أبنائهم وتسريع المحاكمات

نفّذ أهالي موقوفين في سجن رومية من مختلف المناطق، اعتصامًا في محيط سجن رومية المركزي، للمطالبة بـ"إحقاق العدل وتخلية سبيل أبنائهم وتسريع المحاكمات".

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