حصاد العام: أفضل كتب 2024 للأطفال خرافية وواقعية وخيال علمي

ستتغير كتب الأطفال في عام 2025 بشكل كبير. حيث لا بد أن يتوافر فيها السرد المتنوع الذي يعزز الشمولية، والموضوعات البيئية، والصحة النفسية، وهياكل القصص المبتكرة والأساليب التوضيحية. ستكون التجارب التفاعلية والمحتوى التعليمي رائجة.

وفقاً لاتجاهات كتب الأطفال لعام 2025 التي أعدها الخبراء، فإن الشمولية والتمثيل في كتب الأطفال يمثلان تحولاً كبيراً. تحتوي كتب اليوم على شخصيات من جميع الخلفيات حتى يتمكن الأطفال من رؤية أنفسهم في الكتب التي يقرأونها. هذه ليست مجرد لفتة رمزية، بل إن المؤلفين يخلقون شخصيات مكتملة التكوين تعكس تجارب مختلفة.

إليكم خيارات هذه الكتب التي يتوقع استمرارها في العام 2025 حسب التقييمات العالمية. وخيارات الاختصاصيين والتربويين.

كتب عن الحيوانات 2025 للأطفال

كتب عن الحيوانات 2025 للأطفال

كتاب لا تثق في الأسماك

بقلم نيل شاربسون

كتاب مصور مضحك للغاية عن شرور الأسماك، من تصميم المبدع الفائز بجائزة الكتاب الوطني دان سانتات. هذا الدليل الطبيعي الذي تحول إلى كتاب ترفيهي، عبارة عن استكشاف مرح وبعيد عن المألوف للحيوانات البريئة التي تعيش في الماء.

كتاب أم قرد غاضبة ليوم واحد

بقلم سوزان لانج

تعود سلسلة القرد الغاضب الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز للاحتفال بالعلاقات بين الأمهات وأطفالهن. يعرض القرد الغاضب رعاية الحيوانات الصغيرة في الغابة ولكن عندما تسوء الأمور، تأتي المساعدة من مصدر غير متوقع.

كتاب بابيليو

بقلم بن كلانتون وأندي تشو موسر وكوري ر. تابور

نقدم لكم بابيليو بوليكسينس، الفراشة ذات الذيل الأسود! إنها يرقة لطيفة ومرحة مستعدة للانضمام إلى العالم والتحول إلى فراشة! لكن النمو هو عمل معقد في طور التقدم، وتواجه بابيليو بعض العقبات أثناء تعلمها الطيران والسقوط والتغذية. وبينما تتجنب الأعداء وتكوّن صداقات، تتحول من يرقة إلى شرنقة ثم إلى فراشة.. والأهم من ذلك، تتعلم أن تؤمن بنفسها على طول الطريق.

لماذا ينتمي الموز إلى القرد؟

بقلم إلسي سبايسر إيلز

ربما لا تعلمون ذلك، لكن القرود تعتقد أن الموز كله ملك لها. فعندما يأكل الأطفال البرازيليون الموز يقولون: "أنا قرد". ذات يوم عرفت صبياً صغيراً في البرازيل كان مغرماً جداً بالموز. وكان يقول دائماً: "أنا قرد حقاً ". وإذا كنت مغرماً بالموز، فسيخبرك الأطفال البرازيليون أنك قرد أيضاً. وهذه هي القصة تروي للأطفال كيف حدث كل هذا.

كتاب ماذا تفعل الحيوانات في هذا العالم؟

بقلم ريريرو

يحكي هذا الكتاب عن أهم ما تفعله الحيوانات في يومها، الذي يشكل جزءاً صغيراً من حياتها، حسب سنوات عمرها، فالنمل يجمع الطعام دون راحة، ويعمل معاً، وهو الأفضل. أما الدببة فتتجول عبر الغابات العميقة، قبل أن يأتي الشتاء، فيأكلون وينامون. فيما القطط التي تمشي بهدوء هي علامة السلام، في صحبتها تتوقف كل المشاكل.

في حين أن الكلاب تهز ذيولها، سعيدة وجريئة، وهم أصدقاء مخلصون، أغلى من الذهب. تتميز الفيلة بخراطيمها الطويلة، وتمشي في القطيع، بقوة لا مثيل لها، وهكذا يسرد الكتاب ميزة مهمة في كل حيوان من الغابة.

كتاب جولديلوكس والدببة الثلاثة

بقلم روبرت ساوثي

تحكي القصة عن فتاة صغيرة كان شعرها أصفر لامعاً لدرجة أنه كان يلمع مثل الذهب في الشمس. ولهذا السبب، أطلقوا عليها اسم جولديلوكس. وذات يوم، ذهبت جولديلوكس إلى المروج لجمع الزهور. تجولت في المكان وبعد فترة، وصلت إلى غابة لم تكن قد ذهبت إليها من قبل. توغلت أكثر في الغابة، وكانت رائعة ومظللة.

وبعد قليل، وصلت إلى منزل صغير منعزل تماماً في الغابة، ولأنها كانت متعبة وعطشى، طرقت الباب. كانت تأمل أن يكون هناك أشخاص طيبون يعيشون هناك ويقدمون لها شيئاً للشرب وأن تتمكن من الراحة لبعض الوقت.

لم تكن جولديلوكس تعلم أن هذا المنزل كان ملكاً لثلاثة دببة. كان هناك دب كبير الحجم، ودب متوسط الحجم، ودب صغير لطيف، ليس أكبر من جولديلوكس نفسها. كانت الدببة الثلاثة قد خرجت للتو للتنزه في الغابة أثناء تبريد عشائها. لذا عندما طرقت جولديلوكس الباب، لم يرد أحد، تابعوا معنا ما المواقف التي حصلت لبطلة القصة مع الدببة الثلاثة.

كتب خرافية 2025 للأطفال

كتب خرافية 2025 للأطفال

كتاب بلووي: حكاية خرافية

بقلم جو بروم

يروي الأب لبلووي وبينجو قصة تدور أحداثها في مكان بري يُدعى الثمانينيات. عندما كان الأب صغيراً، أصابه نحس من أخيه الأكبر، راد، بعد أن كان سيئاً مع أخيه الأصغر، سترايب. فهل سيكسر الأب لعنته، أم أنه لن يتحدث مرة أخرى أبداً؟ تابعي مع طفلك القراءة لمعرفة ذلك!

كتاب ديزني سنو وايت

بقلم سوزانا إيليرا مارتينيز

يروي هذا الكتاب الصغير الذهبي المصوّر بشكل جميل قصة الفيلم الموسيقي "سنو وايت" من إنتاج شركة ديزني، والذي سيُعرض في دور العرض في مارس 2025!

كتاب لعنة إنكانتو

بقلم ميليسا دي لا كروز

يجب على ملكة مصاصي الدماء كسر لعنتها في هذه الرواية الخرافية المستوحاة من الفولكلور الفلبيني، وهي تكملة لكتاب ابنة إنكانتو للمؤلفة الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز ميليسا دي لا كروز!

البلبل

هانز كريستيان أندرسن

تحكي القصة عن إمبراطور صيني عظيم. كان ثرياً جداً. كان القصر بأكمله مصنوعاً من الخزف الثمين. كانت حديقة قصره ضخمة جداً لدرجة أنه كان من السهل أن تضيع فيها. كان الناس يأتون من جميع أنحاء العالم ليتعجبوا من النوافير المهيبة وروعة ألوان الآلاف من النباتات والزهور. بمجرد وصولهم إلى الغابة، سمعوا غناء البلبل. كان الطائر قادراً على الغناء بشكل ساحر وجميل. فما قصة هذا الامبراطور مع البلل الخرافي، الذي سيجعل أطفالك مولعين بهذه القصة.

الأميرات الراقصات الإثنتي عشرة

الأخوة جريم

كان هناك ملك لديه اثنتا عشرة بنت جميلة. كنّ ينمن جميعهن في نفس الغرفة، وكان الباب مغلقاً من الخارج كل ليلة. ومع ذلك، كانت أحذية الأميرات في كل صباح مهترئة تماماً. بدا الأمر كما لو أن الأميرات كن يرقصن بأحذيتهن طوال الليل. لكن لا أحد يستطيع أن يخبرنا بما حدث أثناء الليل.

أراد الملك أن يعرف السر، ووعد بأن من يستطيع كشف السر له سيتزوج إحدى بناته، وليس هذا فحسب، بل سيصبح وريث العرش أيضاً. لا يمكن أن تكون مجرد محاولة، لأن أي شخص يفشل في الكشف عن السر بعد ثلاث ليالٍ سيدفع حياته ثمناً لذلك. فمن هو الجريء الذي سيقدم على هذه المهمة، هذا ما سنتابعه في قصتنا الخرافية المشوقة.

غلاية الشاي

الكاتب غير معروف

منذ زمن بعيد، كما سمعت، كان يعيش في معبد مورينجي في مقاطعة كوتسوكي كاهن قديس.

كان هناك ثلاثة أمور ملحوظة في هذا الرجل الجدير بالتقدير. أولاً، كان يمارس التأملات ويحب الطقوس والأشكال والعقائد. وكان رجلاً عظيماً في السوترات وكان يعرف الكثير من الأمور الغريبة والغامضة. علاوة على ذلك، كان يتمتع بذوق رفيع. لم يكن شيء يرضيه أكثر من حفل الشاي القديم "تشا نو يو"، وهو تقليد ياباني يرتقي فيه شرب الشاي إلى شكل من أشكال الفن. كما كان يعرف وجهي العملة النحاسية جيداً وكان يحب المساومة.

لذا، لم يكن أحد سعيداً مثله عندما وجد غلاية شاي قديمة ذات يوم. كانت الغلاية صدئة وقذرة ومتروكة في زاوية من متجر فقير في شارع خلفي من بلدته، فقال الرجل لصاحب المتجر، "لكنها ستكون جيدة بما يكفي لغلي قطرة الماء المتواضع، فما الذي يجره عليه من أحداث لأنه اشترى هذا الإبريق بالذات؟

كتب واقعية 2025 للأطفال

كتب واقعية 2025 للأطفال

كتاب البيتزا والتاكو

بقلم ستيفن شاسكان

انضم إلى نادي ما بعد المدرسة الخاص ببيتزا وتاكو في الجزء التالي من سلسلة كتب الروايات المصورة المرحة هذه! ماذا يحدث عندما يتعين على هؤلاء الأصدقاء المولعين بالطعام التنافس مع نادي ألعاب الفيديو للحصول على الأعضاء؟

كتاب ماكس في أرض الأكاذيب

بقلم آدم جيدويتز

عاد ماكس بريتزفيلد إلى برلين كجاسوس بريطاني. ومن المقرر أن تبدأ مهمته الأكثر خطورة في الجزء الثاني من رواية آدم جيدويتز الأكثر مبيعاً ماكس في بيت الجواسيس.

كتاب ألف سنة

بقلم كريستينا بيري

تتعاون كريستينا بيري مع الرسامة جوي هوانج رويز، صاحبة كتاب نيويورك تايمز الأكثر مبيعاً، لتحويل أغنيتها الناجحة "ألف عام" إلى كتاب مصور رقيق عن الأمومة.

كتاب "لاما لاما يحب معلمه"

بقلم آنا ديودني

تجول في يومك الدراسي مع لاما لاما وهو يتذكر كل الأشياء التي تعلمها، ولكن الأهم من ذلك، كل الأشياء التي يحبها في معلمه! مع الفن الرائع والكلمات الصادقة، فإن كتاب لاما لاما يحب معلمه هو إضافة قيمة لمكتبة الفصل الدراسي لأي معلم في المدرسة الابتدائية. مثالي ليوم المعلم الوطني، أو أسبوع تقدير المعلم، أو العودة إلى المدرسة، أو في أي وقت من السنة!

كتاب بينما نحن صغار

بقلم كيه إل والثر

قصة حب عاصفة مستوحاة من فيلم Ferris Bueller's Day Off عن أربعة أصدقاء تتحطم قلوبهم ثم تتحسن خلال يوم تخرجهم الملحمي - من تأليف المؤلف الأكثر مبيعاً لكتاب The Summer of Broken Rules !

كتاب عزيزي ماني

بقلم نيك ستون

من تأليف المؤلف الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز Dear Martin يأتي الجزء الأخير المثير من السلسلة، والذي تدور أحداثه في الكلية. يترشح جاريد (الرجل الأبيض، زميل جاستيس في السكن، والمستيقظ) لمنصب رئيس الفصل الدراسي. بفضل برنامجه المناهض للعنصرية، فهو مرشح مؤكد. لكنه يواجه الفتاة الجديدة، ديلان. هل سيضطر جاريد إلى الاختيار بين عقله وقلبه؟

جرائم القتل في ميدوبروك

بقلم جيسيكا جودمان

الأسرار لا تموت. من تأليف مؤلف كتاب "هم يتمنون لو كنا نحن" و"المستشارون" الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز، تأتي رواية جريمة قتل مثيرة تدور أحداثها في مدرسة داخلية مرموقة في نيو إنجلاند حول أهمية - وثمن - قول الحقيقة.

كتب الخيال العلمي 2025 للأطفال

كتب الخيال العلمي 2025 للأطفال

كتاب مومو أراشيما يقاتل ملكة الموت

بقلم ميسا سوجيورا

في النهاية المثيرة لسلسلة الخيال الملحمي المليئة بالوحوش الأساطير الشنتوية، تخاطر فتاة تبلغ من العمر اثني عشر عاماً ذات تراث أسطوري بكل شيء لإنقاذ عائلتها - والعالم - من العالم السفلي المنتقم.

كتاب المملكة الخضراء

بقلم كورنيليا فونكي وتامي هارتونج

يتحول صيف كاسبيا عندما تكتشف مجموعة من الرسائل تحتوي على عشرة ألغاز نباتية في هذه المغامرة الساحرة للأطفال من سن 10 سنوات فما فوق.

كتاب منزل الشجرة السحري

بقلم ماري بوب أوزبورن

وهي رواية مصورة عن الديناصورات تروي قصة عودة جاك وآني من مغامرتهما حيث كان لديهما الكثير من الأسئلة حول الديناصورات. عرفي طفلك إلى المزيد معهما أثناء تتبع الحقائق حول هذه المخلوقات المذهلة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، النسخة متوفرة لأول مرة كرواية مصورة خيالية!

كتاب نحن لا نرحب بسيدنا البالغ من العمر عشر سنوات

بقلم جارث نيكس

من الراوي الرئيسي جارث نيكس تأتي الحكاية المثيرة عن جسم غريب لديه القدرة على تدمير العالم، وما يحدث عندما يقع في الأيدي الخطأ. والكتاب مثالي لمحبي الأشياء الغريبة.

كل ما يريده كيم هو لعب Dungeons & Dragons مع أصدقائه وركوب دراجته حول البحيرة المحلية. لكنه عاش دائماً في ظل أخته الصغرى. إيلا معجزة، ويتحدث الجميع عن مدى ذكائها، رغم أنها في نظر كيم لا تمتلك الحس السليم. لذلك عندما تجد إيلا كرة أرضية غامضة من عالم آخر تمنحها قوى مذهلة، لا يتعين على كيم إنقاذ أخته من نفسها فحسب، بل قد يتعين عليه أيضاً إنقاذ العالم من أخته!

كتاب لم يتم العثور على بيج

بقلم جين وايلد

قصة مغامرة مثيرة تتناول موضوع الموافقة والخصوصية بطريقة لم تكن الكتب متاحة لها قبل هذا الجيل حيث كل شيء متاح عبر الإنترنت.

وعندما تعلم بيج أن والديها سجلاها في دراسة عن مرض التوحد دون إخبارها، تنقلب حياتها رأساً على عقب. فجأة، لا تعرف ما إذا كانت تستطيع أن تثق في الشخصين اللذين تحبهما أكثر من أي شخص آخر. تم زرع شريحة في دماغها ترسل لهما معلومات عن حالتها المزاجية ونشاط دماغها وموقعها. يمكنها حتى تعزيز المواد الكيميائية التي تحافظ على هدوئها أو تجعلها سعيدة. لذا، تتساءل بيج.. هل يمكنها حتى أن تثق في عقلها؟

والآن أصبحت الشركة التي ابتكرت الشريحة الإلكترونية التي طورتها على بعد أيام قليلة من الاندماج مع شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم. وهي معروفة ببيع معلومات الناس الخاصة لمن يدفع أعلى سعر.

تدرك بيج أن هناك شيئاً واحداً فقط يمكنها فعله. مسلحة بأسماء وعناوين الأطفال الآخرين المشاركين في الدراسة، يجب عليها تعقبهم وإخبارهم بالحقيقة، حتى يتمكنوا من وقف الاندماج وإزالة الرقائق إلى الأبد.

كتاب التنين الأخير على المريخ

بقلم سكوت رينتجن

بالنسبة إلى Lunar وطاقمه من الأيتام، فإن كل يوم على المريخ هو معركة من أجل البقاء. إنهم يبحثون عن الفتات في أرض قاحلة مزقتها الحروب والعواصف، على أمل أن يكون لديهم ما يكفي من الطعام.

مثل معظم الأطفال، يعرف Lunar الأساطير حول التنانين. كيف يوجد واحد لكل كوكب وكل قمر وكل نجم. لكن لا يوجد تنين يأتي لإنقاذهم.

حتى يوم واحد، تسوء مهمة البحث بشكل خطير، مما يجبر Lunar على الاختباء تحت الأرض. هناك، يجد الأمل الوحيد المتبقي لكوكب يحتضر: التنين الأخير. وعندما لا يسمح له التنين بالرحيل، يصبح الأمر واضحاً بشكل مثير للقلق: تم اختيار LUNAR JONES لإنقاذ المريخ.

كتب فكاهية 2025 للأطفال

كتب فكاهية 2025 للأطفال

كتاب "بيني ترسم رياضة جماعية"

بقلم سارة شيبرد

الكتاب الخامس في السلسلة الفكاهية والصادقة والمليئة بالرسوم التوضيحية، والتي تتحدث عن فتاة ترسم لتتغلب على قلقها، من تأليف الكاتبة الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز سارة شيبرد.

كتاب تلميذ التنين

بقلم جيمس رايلي

في هذه المغامرة الخيالية المضحكة من تأليف المؤلف الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز لسلسلة Story Thieves، تعقد فتاة صفقة مع التنين القديم الغريب الذي استدعته عن طريق الخطأ لتعليمها السحر المحظور الذي تحتاجه لإنقاذ والدتها.

كتاب "معضلة التقليد"

بقلم ليزا يي

عندما تتعرض مدينة كبيرة لهجمات غريبة - مثل الزلازل التي تؤثر على كتلتين فقط من المدينة في وقت واحد - من ستتصل به؟ فريق النخبة من المظلومين الذين يكافحون الجريمة، هذا هو الفريق! يتولى Misfits القضية في هذه السلسلة المصورة المضحكة!

كتاب مرحباً يا شمس!

بقلم لالا واتكينز

مستوحاة من رسومات لم يسبق لها مثيل من قبل للدكتور سوس، تقوم المبدعة لالا واتكينز ببناء قصة مشرقة ومرحة ومضحكة حول دودة في هذا الكتاب الجديد تماماً للقراءة المبتدئة وهو الأول في خط Seuss Studios من كتب المبتدئين.

كتاب حقيبة الطفل اللاجئ

بقلم بلو بيتر

يُروى في كتاب The Boy At the Back of the C بالقلب وروح الفكاهة، من منظور الطفل لأزمة اللاجئين، حيث يسلط الضوء على أهمية الصداقة واللطف في عالم لا يكون دائماً منطقياً.

كان هناك كرسي فارغ في الجزء الخلفي من فصلي الدراسي، ولكن الآن ولد جديد يدعى أحمد جالس فيه.

إنه في سن 9 سنوات، ولكنه غريب للغاية. لا يتكلم أبداً ولا يبتسم أبداً ولا يحب الحلويات - وحتى عصير الليمون، وهما الحلويات المفضلة للأطفال

ولكن بعد ذلك، عرف الأطفال الحقيقة: أحمد ليس غريباً للغاية على الإطلاق. إنه لاجئ يهرب من الحرب. شخص واقعي. مع القنابل والحرائق والرصاص التي تؤذي الناس. وكلما اكتشفت أكثر عنه، رغبت في مساعدته، فيبحث الأطفال عن خطة مضحكة لنيل ثقة أحمد.

كتب مقترحة في 2025 للفتيات المراهقات

كتب مقترحة في 2025 للفتيات المراهقات

كتاب ليلة سعيدة للفتيات المتمردات

بقلم الفتيات المتمردات

يضم كتاب Good Night Stories for Rebel Girls (الطبعة الجديدة) أكثر من 100 قصة خيالية عن نساء وفتيات قمن بأشياء غير عادية. وسوف يندهش القراء من إنجازات نساء مشهورات مثل كليوباترا وأميليا إيرهارت وروزا باركس وروث بادر جينسبيرج وملالا يوسف زاي، وسوف يكتشفون القصص القوية للجاسوسة الكولومبية بوليكاربا سالافارييتا ومغنية الراب الأفغانية سونيتا علي زاده والشاعرة والخبازة البرازيلية كورا كورالينا والطبيبة المكسيكية ماتيلد مونتويا والجراح الأمريكية ماري إدواردز ووكر.

كتاب منشور في مكان آخر

بقلم إيميلي جيه تايلور

يعود مؤلف كتاب Hotel Magnifique الأكثر مبيعاً في صحيفة نيويورك تايمز بقصة خيالية مظلمة لامعة أخرى حول لغز مميت يمتد عبر عوالم وفتاة مراهقة يجب أن تخاطر بكل شيء لكشف الحقيقة.

كتاب سومادينا إلى رف الكتب

بقلم أكوايكي إيميزي

من المرشح لجائزة الكتاب الوطني ومؤلف كتاب Pet تأتي رواية تدور أحداثها في عالم غرب إفريقيا السحري، حول فتاة مراهقة يجب أن تنقذ توأمها المفقود، بينما تتعلم كيفية التنقل بين قواها الجديدة المرعبة.

كتاب توأم سويت فالي

بقلم فرانسين باسكال

تستعد فتيات Sweet Valley Twins للاحتفال بوصول الفرقة الأكثر شهرة إلى المدينة.. من المؤسف أنهن لا يملكن الإذن بالذهاب! هل سيتسللن للخارج للرقص طوال الليل أم أن كل شيء سينهار؟ اكتشف ذلك في الجزء التالي من سلسلة الروايات المصورة الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز !

كتاب الفتيات في صعود

بقلم أماندا جورمان

الفتيات قويات وقادرات بمفردهن، لكنهن يصبحن أقوى عندما يعملن على رفع معنويات بعضهن البعض. في هذه القصيدة الأصلية المحفزة للشاعرة أماندا جورمان، التي ألقت كلمة الافتتاح الرئاسي، يتم الاحتفال بالفتيات والطفولة في أشكالهن العديدة، وكلها جميلة، ليس بسبب مظهرهن ولكن بسبب نظرتهن في وجه الخوف. من خلال خلق صرخة حاشدة مع الرسوم التوضيحية الحية من قبل لوفيس وايز، تذكرنا جورمان كيف شكلت الفتيات تاريخنا أثناء مسيرتهن بجرأة نحو المستقبل.

كتاب السيدة كيث

بقلم أمالي هوارد

تتحدى ابنة دوق قواعد المجتمع الراقي في لندن بمساعدة الفاسق المقيم - الذي يصادف أن يكون أفضل صديق لأخيها - في هذه الرواية الرومانسية التاريخية الممتعة للمراهقين من تأليف مؤلفة كتاب Queen Bee الأكثر مبيعاً في USA Today .

كتاب أنا القفص

بقلم أليسون سويت جرانت

فيش كريك، ويسكونسن — جميلة. هادئة. معزولة. مجهولة الهوية. هذا كل ما تحتاجه إليزابيث البالغة من العمر تسعة عشر عاماً، وكل ما تريده. في كوخها الصغير، عازمة إليزابيث على البقاء بمفردها، والاختباء من ذكرياتها والتأكد من أن لا أحد يستطيع إيذاءها مرة أخرى. قصة عاطفية عن بلوغ سن الرشد عن شابة تهرب من نفسها، لكنها تحاول إيجاد طريق للعودة.

