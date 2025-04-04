شكرا لقرائتكم خبر عن نقص بـ12 يسبب وخز اليد والقدم.. فيتامينات مهمة لأعصابك ومصادرها الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تشعر بحرقة وخدر في يديك وقدميك، أو بشعور يشبه الشد في عضلات الساق أو حتى بضعف في أطراف أصابعك، فكل هذا يشير إلى أن أعصابك لا تعمل بشكل جيد، قد يكون السبب في ذلك أمراض مثل مرض السكر، والصدمات، والإصابات، والعمليات الجراحية، ويظل السبب الأبرز نقص فيتامين ب، لذا عليك عند الشعور بهذه الأعراض إجراء فحص دم لتحديد ما ينقص أجسامنا ونظامنا الغذائي.

العلاقة بين فيتامينات ب والجهاز العصبي

وفقا لموقع indianexpress الألياف العصبية هي الرابط بين دماغنا وأجزاء الجسم، بما في ذلك الأعضاء الداخلية والجلد، وهي تنقل النبضات الكهربائية عبر أجسامنا، وتنقل المعلومات، وهي توجه وظائفنا الحسية حيث تحمل الإشارات من الجسم إلى الدماغ، بما في ذلك الألم ودرجة الحرارة واللمس والاهتزاز والضغط، وهي تحمل الإشارات من الدماغ إلى العضلات والغدد، مما يتيح الحركة الإرادية، وهي ترسل إشارات من وإلى الأعضاء، مما يساهم في معدل ضربات القلب والهضم وغيرها من وظائف الجسم.

تعتمد سرعة توصيل النبضات الكهربائية على الألياف العصبية يتكون من الميالين، والذي يعزل الأعصاب ويضمن وظيفة الإشارة الطبيعية. هناك عدد قليل من الفيتامينات اللازمة لتكوين غمد الميالين حول الألياف العصبية وتجديدها، هذه هي فيتامين ب1 (الثيامين)، وفيتامين ب2 (الريبوفلافين)، وفيتامين ب12، وفيتامين ب9 (حمض الفوليك)، وفيتامين هـ.

يساعد فيتامين ب1 (الثيامين) على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، وهي ضرورية لعمل الأعصاب، وفيتامين ب12 ضروري لتكوين وإصلاح الميالين، بينما يساعد فيتامين ب6 على تنظيم إنتاج النواقل العصبية، وهي المواد الكيميائية المسئولة عن إرسال الإشارات بين الأعصاب، يتمتع فيتامين ب1 بخصائص مضادة للأكسدة يمكنها حماية الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

ما هي أعراض النقص التي يجب الانتباه لها؟

تظهر هذه الأعراض على شكل خدر أو وخز في اليدين والقدمين، وحرقان في القدمين، وألم في الرقبة يمتد إلى اليدين، ودوار، وفقدان الذاكرة، وضباب في الدماغ، وقلق في الليل، وصعوبة في المشي أو شعور بقطن في القدمين أثناء المشي حافي القدمين، كما أن فرط تصبغ المفاصل وجفاف الجلد وهشاشة الأظافر من الأعراض أيضًا.

أفضل نظام غذائي للتغلب على نقص الفيتامينات

اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن هو كل ما تحتاجه للعناية بنقص الفيتامينات لديك دون اللجوء إلى المكملات الغذائية، في الواقع، لا تتناول أي مكملات غذائية بمفردك دون استشارة طبيبك، لأن النقص الناجم عن الظروف الصحية قد لا يتم تعويضه بالطعام وحده، حاول دمج ما يلي:

فيتامين ب12: البيض الكامل، الفطر، السبانخ، اللحوم، الأسماك مثل السلمون، زيت السمك.

فيتامين ب1: البازلاء الخضراء، بذور الكتان، البطاطس، الزبادي، والتوفو.

فيتامين ب2: البيض، الفطر، الحليب، اللوز، الزبادي، المكسرات والبذور.

فيتامين E: الخضراوات الورقية الخضراء، المكسرات والبذور، الأفوكادو، الذرة، الأسماك وزيت السمك.

الصباح هو أفضل وقت لتناول فيتامينات ب، وهو الوقت المثالي لأن فيتامينات ب تساعد في إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي، وهي العملية التي يحول بها الجسم الطعام إلى طاقة، ولأنها قابلة للذوبان في الماء، يمكنك تناولها بعد الاستيقاظ.