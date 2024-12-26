التفاصيل الكاملة لمسلسل برستيج قبل عرضه.. ينتمي لأعمال الجريمة

اختباء 14 شخصًا داخل مقهي هربًا من عاصفة عنيفة

أبطال "برستيج"

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عمرو سلامة: واجهت صعوبات عديدة بسبب "اللوكيشن" الواحد

ساعته وتاريخه.. أحدث أعمال عمرو سلامة

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مصير الأجزاء الجديدة من "ما وراء الطبيعة"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - يشهد شهر يناير المقبل، انطلاق مسلسلللمخرج، عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث ينتمي إلىالتي تمزج بين التشويق والغموض وكذلك الكوميديا في الوقت نفسه.وتبدأ أحداث مسلسل "برستيج" بعاصفة عنيفة تغرق شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من مختلف الطبقات الاجتماعية على اللجوء إلى مقهى في وسط المدينة، وعندما تنقطع الكهرباء ويُكتشف مقتل أحدهم، يبدأ الشك في الجميع حيث يدرك الجميع أن القاتل بينهم، ليصبح الجميع مشتبهًا ومحققًا في الوقت ذاته.المسلسل يضم عددًا كبيرًا من المُمثلين، منهم مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، علاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، بجانب ظهور عددًا من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، حيث إنه مكوّن من 8 حلقات فقط، وسيُعرض عبر منصة "يانغو بلاي"، وهو من تأليف إنجي أبو السعود، وإخراج عمرو سلامة.المخرج عمرو سلامة، لفت إلى حجم الصعوبات التي واجهها خلال التصوير في "لوكيشن" واحد خلال الأحداث، قائلًا إنّ: "التصوير في موقع واحد قد يبدو بسيطًا، لكنه كان مليئًا بالتحديات، خاصة مع تواجد معظم الممثلين في جميع المشاهد".وفي سياق آخر، يُعرض حاليًا مسلسل "ساعته وتاريخه" إشراف ورؤية فنية عمرو سلامة، بجانب إخراجه إحدى الحلقات، وهو العمل الذي يُعرض بواقع حلقتين فقط أسبوعياً، ويتناول جرائم حقيقية من واقع ملفات المحاكم المصرية، وترصد كل حلقة جريمة مختلفة عن الحلقة الأخرى، بفريق عمل مستقل تماماً؛ ما يزيد من عنصر الترقب والإثارة والتشويق.وروج عمرو سلامة، عبر حسابه على "انستقرام"، للحلقة السابعة من مسلسل "ساعته وتاريخه"، التي تُعرض مساء اليوم الخميس، تحت عنوان "الحذاء الذهبي"، بطولة الثنائي أحمد داش وعمر شريف، حيث نشر صورة تجمعه بهما، وعلق عليها بقوله: "النهاردة هتعرض حلقة من مسلسل (ساعته وتاريخه) حلقة قريبة جدًا من قلبي، وتكاد تكون من أكثر الحاجات اللي أخرجتها فخور بيها، لموضوعها، ولتشابهها بشكل ما مع موقف عشته وأنا صغير".وتابع "من أكثر الحاجات اللي بسطتني برضه أني عملتها مع اثنين نجوم لسة بعتبرهم أولادي، أحمد داش وعمر شريف، اللي بتشرف إن أول تجاربهما التمثيلية كانت معايا، وعملت معاهم عملين بعتبرهم من أكثر أعمالي قربًا لقلبي.. منتظر رأيكم في الحلقة، وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا جدًا في الحلقة ديه".وكان المخرج عمرو سلامة، تحدث مؤخرًا لمجلة "الخليج 365" عن مصير الأجزاء الجديدة من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قائلًا: "أريد إكمال مشروع ما وراء الطبيعة، ومن أجل إكماله لا بد أنا ‏والمنصة والشركة المنتجة نصل إلى حل ما حتى نستكمل المشروع، وما يُعطلني طوال الفترة الماضية، هو وجود عقبات معينة لها علاقة ‏بالاتفاق مع المنصة والشركة المنتجة، وهذا ما جعله لا يُستكمل حتى الآن أنا نفسي أكمل المشروع في شكل مسلسل جزء تاني أو حتى ‏أشكال أخرى ليس مسلسلاً فقط".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».