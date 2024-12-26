رمضان 2025: غادة عبد الرازق تبدأ تصوير مسسل شباب امرأة

"بروفات ترابيزة" لكل أبطال العمل

من أضخم الديكورات في رمضان من 2025

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

أبطال "شباب امرأة"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - بدأت الفنانة، تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم، أمس الأربعاء، داخل الديكور الرئيسي بالقاهرة، تمهيدًا لعرضه فيوجاء ذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات و"بروفات الترابيزة"، التي جمعت كل أبطال مسلسل "شباب امرأة"، وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، وامتدت لعدة أسابيع، بشأن رسم ملامح الشخصيات والوقوف على تفاصيل كل شخصية.كما كشفت الشركة المنتجة في وقتٍ سابق، عن بناء حارة خصيصًا لهذا المسلسل، وصفتها بـ"أكبر وأضخم الديكورات التي سيتم بناءها لموسم دراما رمضان 2025"، الأمر الذي يُشير إلى حجم التكلفة الإنتاجية العالية لهذا المشروع الدرامي المرتقب، مُشيرة إلى التجهيزات المكثفة لضمان خروج العمل بأعلى مستوى من الجودة الفنية والإبداعية.

مسلسل "شباب امرأة" مقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا التي قدمت غادة عبد الرازق مسلسلها الأخير "صيد العقارب"، والعمل يشارك في بطولته كلّ من: عبير صبري، محمود حافظ، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، يوسف عمر، داليا شوقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

النسخة السينمائية من "شباب امرأة"

يذكر أنّ هذا مسلسل "شباب امرأة"، مستوحاة أحداثه من فيلم يحمل الاسم ذاته، عُرض عام 1956، بطولة تحية كايوركا، وشادية، وشكري سرحان، عبد الوارث عسر، سراج منير، وفردوس محمد وغيرهم، والعمل تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج صلاح أبو سيف.

وتدور أحداث الفيلم، حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها "إمام" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلّطة تُدعى "شفاعات" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى "سلوى" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلُّص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات. إلا أن الأخيرة تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

ومن المقرر أن تُقدم غادة عبد الرازق دور "شفاعات" التي جسدته تحيه كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية "إمام" التي جسدها شكري سرحان، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية "سلوى" التي قدمتها الفنانة شادية، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور "عم حسبو" الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر.

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