15 شيئاً لم تكوني تعرفينها عن المولود الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - عالم الأطفال واسع ويحتاج لفهم دقيق، ربما أكثر من البالغين، الذين قد يزيلون الغموض بكلامهم، أما الطفل الصغير، فهو غير قادر على التعبير، وهذا ما يوقع الأمهات في الحيرة، للكشف عن أسرار الطفل التي لا تنتهي، سواء في التربية أو الصحة الجسدية أو النفسية، "الخليج 365 وطفلك" تركز على 15 شيئاً لم تكوني تعرفينها عن الأطفال، والتي يؤكدها الأطباء والمتخصصون.

براز المولود الأول لا ينتن



تتكون المادة السوداء الشبيهة بالقطران والتي تسمى العقي من المخاط، وهو سائل يخرج من الرحم، وأي شيء آخر يهضمه الجنين أثناء وجوده داخل أمه. ولكنها لا تحتوي بعد على البكتيريا المعوية عند المولود التي تجعل البراز كريه الرائحة. بمجرد أن تبدئي في إرضاع طفلك، تبدأ البكتيريا في الانتشار بأمعائه. وبعد يوم أو نحو ذلك، تصبح حركات الأمعاء خضراء أو صفراء أو بنية اللون، مع تلك الرائحة المألوفة.

في بعض الأحيان يتوقف الأطفال عن التنفس

من المحتمل أن يتوقف الطفل عن التنفس أثناء نومه لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 ثوانٍ، وهي مدة كافية لإثارة الذعر لدى الأم أو الأب. التنفس غير المنتظم أمر طبيعي. (ولكن إذا توقف طفلك عن التنفس لفترة أطول أو تحول لونه إلى الأزرق، فهذه حالة طبية طارئة). عندما يكون الأطفال متحمسين أو بعد البكاء، فقد يأخذون أكثر من 60 نفساً في الدقيقة.

اللوزتان لديهما براعم التذوق

على الرغم من أن الطفل لديه نفس عدد حواس التذوق تقريباً مثل الأطفال والبالغين والأصغر سناً، إلا أنها تغطي مناطق أكثر، بما في ذلك اللوزتين والجزء الخلفي من الحلق. يمكن للمولود الجديد تذوق الحلو والمر والحامض، ولكن ليس المالح (حتى حوالي 5 أشهر). إنها مسألة بقاء: حليب الثدي حلواً، بينما المر والحامض قد يكون ضاراً. عندما يبدأون في تناول الطعام الصلب، يميلون إلى تفضيل نفس الأشياء التي تناولتها أمهم أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

الأطفال حديثو الولادة لديهم ثديان

عند الولادة الأولى، قد يبدو أن ثديي الصبيان والبنات صغيران. وقد يتسرب الحليب من الثديين! لكن لا تضغطي على الكتل الصغيرة الصلبة. تتشكل هذه الكتل لأن الطفل يمتص هرمون الاستروجين من الأم، وعادة ما تختفي في غضون أسابيع قليلة. قد تعاني الفتيات أيضاً من فترة حيض قصيرة أو إفرازات تستمر لبضعة أيام.

إنهم يبكون من دون دموع في البداية

إنهم يبكون من دون دموع في البداية



يبدأ الأطفال في البكاء في عمر 2-3 أسابيع، لكن الدموع لا تظهر إلا بعد بلوغهم شهراً من العمر. في وقت متأخر من بعد الظهر ووقت مبكر من المساء، يكون الوقت المثالي للبكاء. في كثير من الأحيان، لا يكون هناك سبب لذلك، ولن يساعدك أي شيء تفعله.

"تبلغ ذروة البكاء" بعد حوالي 46 أسبوعاً من الحمل، أو في عمر 6-8 أسابيع بالنسبة للأطفال المولودين في موعدهم الطبيعي. وبعد 3 أشهر، تمر العاصفة عادة. ( يميل الأطفال الخدج إلى أن يكونوا أكبر سناً، لأنهم ولدوا قبل الأوان).

إنهم يحبون مواجهة اليمين

يفضل 15% فقط من الأطفال حديثي الولادة تحريك رؤوسهم إلى اليسار عند الاستلقاء على ظهورهم. ويبدو أن هذا الأمر مرتبط بجين معين، مثل وجود غمازات في الوجه. ويستمر هذا التحيز لعدة أشهر، وقد يساعد في تفسير سبب كون المزيد من الناس يستخدمون اليد اليمنى أيضاً.

إنهم يملكون عدداً أكبر من خلايا المخ المعينة

رغم أن دماغ الطفل سوف يكبر حجمه ـ أكثر من ضعف حجمه في العام الأول ـ فإنه يحتوي بالفعل على أغلب الخلايا العصبية التي تحمل الرسائل الكهربائية. ولن يتم استبدال العديد من هذه الخلايا العصبية عندما تموت، وبالتالي فإن البالغين لديهم عدد أقل منها. كما يتم "تقليص" الروابط بين الخلايا مع تقدم الأطفال في السن، وهو ما يساعدهم على التركيز ولكنه يحد أيضاً من الإبداع.

بإمكانهم تخويف أنفسهم



لا يتطلب الأمر الكثير لإخافة مولود جديد: ضوضاء عالية، أو رائحة قوية، أو ضوء ساطع، أو حركة مفاجئة، أو حتى صراخهم. ستعرفين منه أنه خائف، فهو يفتح يديه، ثم ينغلق بسرعة ويعود إلى طريقته الطبيعية تجاه جسمه. ربما تطور رد فعل مورو هذا كإشارة تحذيرية إلى أن المولود الصغير كان غير متوازن، حتى تتمكن الأم من منعه من السقوط.

الأطفال الذكور يتبولون إلى الأعلى

اعتبري ذلك تحذيراً لك بضرورة الاختباء أثناء تغيير الحفاضات!، لا نعرف السبب على وجه التحديد، لكن لا داعي للقلق أو الخجل. فهذا واضح أثناء تصوير الموجات فوق الصوتية قبل الولادة.

قد يبدو العضو التناسلي للذكر كبيراً عند الولادة، وهذا أمر طبيعي أيضاً. تلعب هرمونات الأم والطفل دوراً في ذلك، فضلاً عن الكدمات والتورم الناتج عن عملية الولادة.

سوف تختفي بعض العلامات

عادة ما تتلاشى "لدغات اللقلق" أو "قبلات الملائكة" (منطقة وردية أو حمراء غالباً ما تكون على الجبهة أو الجفون أو جسر الأنف أو مؤخرة الرقبة) والبقع المنغولية (بقع مسطحة زرقاء اللون تبدو مثل بقع الحبر على الظهر أو المؤخرة) في غضون بضع سنوات. لا نعرف ما الذي يسببها.

تنشأ الأورام الدموية الحمراء الزاهية البارزة على شكل "فراولة" من الأوعية الدموية سريعة النمو. تظهر هذه العلامات الخلقية على مدار عدة أسابيع وقد تستغرق سنوات حتى تختفي.

يقوم بحركات عشوائية متقطعة

قد تكون حركات الطفل العشوائية وحركات الأطراف المتشنجة مزعجة بعض الشيء في البداية، ولكن ضعي في اعتبارك أن هذا أمر طبيعي. في تلك الأشهر القليلة الأولى، سيتعامل الطفل مع الكثير من التغيرات التنموية، أحدها يشمل صقل رد فعل الارتعاش (أو رد فعل مورو). ربما تراه يحدث بشكل عشوائي أو ربما يأتي بعد أن يسمع الطفل ضوضاء عالية، ولكن في كلتا الحالتين، سيبدأ رد الفعل هذا في الاستقرار عند بلوغ الطفل 3 أو 4 أشهر. حتى ذلك الحين، قد ترغبين في الاستفادة من مهارات التقميط: غالباً ما يستيقظ الأطفال من تلقاء أنفسهم، ويساعد التقميط الطفل على النوم بشكل أعمق.

لا ينبغي أن تقلقي إلا إذا لم يظهر طفلك أي تشنجات أو حركات تشنجية. فغياب هذه التشنجات قد يعني أن هناك شيئاً غير طبيعي. لذا، إذا لم يظهر طفلك أياً من هذه العلامات، فاستشيري طبيبك.

تبدو عيناه متقاطعتين

تبدو عيناه متقاطعتين



في البداية، من المتوقع أن يعاني الطفل من حالة طفيفة من انحراف العين. لا يزال الطفل يحاول فهم كل قدراته المكتسبة حديثاً، بما في ذلك حاسة البصر، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لاكتساب القليل من التحكم في العضلات وصقل تقنيات التركيز. ولكن صدقي أو لا تصدقي، في بعض الأحيان حتى عندما تبدو عيون الطفل وكأنها متقاطعة، فقد لا تكون كذلك. بسبب جسر الأنف العريض، يمكن أن تخفي طيات الجلد الإضافية بعض الأجزاء البيضاء من عيني الطفل. يمكن أن يخلق هذا نوعاً من الوهم البصري يسمى الحول الكاذب. لذا ألقي نظرة فاحصة: هل حدقة الطفل مصطفة وتتحرك معاً بالفعل؟ قد يكون كل هذا في تفكيرك الخائف.

لكن إذا كان الطفل لا يزال يُظهِر علامات الحول أو حركة العين بحلول الشهر السادس، فيجب عليك تحديد موعد لمعرفة ما إذا كان هناك شيء آخر يلعب دوراً. إذا كانت عينا الطفل تتجولان بشكل مزمن في اتجاهين مختلفين، فقد يكونان مصابين بالحول؛ وإذا كانت عين واحدة فقط تتجول، فقد يكون ذلك بسبب ضعف البصر أو العين الكسولة عند الطفل.

العطس المستمر

لا تنسَي أن طفلك حديث الولادة في هذا العالم وكل ما فيه، ونتيجة لذلك، فهو حساس للغاية للعديد من الأشياء التي أنت بالفعل محصنة ضدها. لذا، إذا كان طفلك يعطس بشدة ولكنه ليس مريضاً في الواقع، فمن المحتمل أنه يحاول التخلص من أي جزيئات غريبة صغيرة شقت طريقها إلى ممراته الأنفية. كما أن النظر إلى الضوء سيكون أيضاً بمثابة تعديل، لذا إذا أخذت طفلك في يوم مشمس مشرق وبدأ في العطس، فقد تكون الشمس هي السبب في ذلك - وليس الحساسية. قد يكون من الأسباب الشائعة الأخرى للعطس التخلص من المخاط الزائد أو حتى السائل الأمينوسي من مجاري الهواء التنفسية.

إذا كان العطس عند المولودمصحوباً بأزيز أو إذا كان يعاني من حمى، فاعرضيه على طبيب الأطفال لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بالحساسية أو أي شيء آخر يحتاج إلى علاج. ستحتاجين إلى التأكد من أن تنفس الطفل وبلعه طبيعيان وأن رئتيه سليمتان لاستبعاد أي شيء خطير.

يصدر أصوات أنين غريبة

إذا كنت تتوقعين أن يصدر بعض الهديل عند المولود والصراخ من حين لآخر، ففكري مرة أخرى. فالأطفال يصدرون ضجيجاً. فهناك أنين وشخير وكل أنواع الأصوات المضحكة الأخرى التي ستسمعينها منهم. ولكن وفقاً للأطباء فإن كل هذه الأصوات الغريبة ناجمة عن ضيق ممرات الأنف لدى الطفل في مرحلة الولادة، مما يؤدي إلى حبس المخاط هناك لخلق بعض المؤثرات الصوتية الإضافية. لذا إذا كنت تسمعين مجموعة من الأصوات مؤخراً، فقد تحتاجين فقط إلى قضاء المزيد من الوقت في تنظيف أنف الطفل باستخدام شفاط الأنف.

انتبهي إلى ما إذا كان الطفل يصدر أصواتاً مع كل نفس أم لا. إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون يعاني من صعوبة في التنفس. في هذه الحالة، عليك بالاتصال بطبيب الأطفال في أقرب وقت ممكن. كما يجب عليك التحقق مما إذا كانت درجة الحرارة لديه مرتفعة.

لا حل لقشرة الرأس

لا يوجد حل لذلك - تبدو قشرة الرأس (عندما تصبح فروة رأس الطفل جافة ومتقشرة) غريبة بعض الشيء، لكنها شائعة جداً. لماذا؟ بصراحة، لا أحد يعرف على وجه اليقين، لماذا؟ الخبر السار هو أن أي جفاف أو تقشر يختفي عادةً خلال الأشهر القليلة الأولى من عمر الطفل (على الرغم من أن التوهجات العشوائية قد تستمر لفترة أطول بالنسبة للبعض). في غضون ذلك، حاولي فرك الزيت المعدني على البقع مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. واجعلي ذلك روتيناً قبل حمام الطفل وكشط القشور بمشط ذي أسنان دقيقة أو فرشاة ناعمة.

لحسن الحظ، لا داعي للقلق كثيراً بشأن هذا الأمر، فهو في الأساس ليس أكثر من مجرد طفح جلدي عادي. ولكن إذا انتشر إلى ما هو أبعد من فروة رأس الطفل أو بدا أنه يزداد حدة، فتحدثي إلى طبيب طفلك.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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