كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - لا يزال أطباء الأطفال وأخصائيو التغذية حول العالم ينصحون الأمهات بضرورة إضافة الطعام الخارجي للرضيع ابتداء من الشهر الرابع، وفي حال تم تأخير الطعام التكميلي للرضيع، فيجب البدء بتقديم صنف واحد له؛ لاتقاء خطر إصابته بالحساسية تجاه هذا الصنف، ولذلك فيجب ان تجري له الأم هذه التجربة؛ لكي تتأكد أن بإمكانها تقديمه من دون مشاكل صحية.

ترتبط الخضروات بأنها الوجبات الأولى التي يتم تقديمها وإضافتها للرضع، إلى جانب حليب الأم، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة مها عبد الله، حيث أشارت إلى 4 مقترحات لوجبات بسيطة من الخضار لرضيعك ابتداء من الشهر الرابع، ولماذا يجب البدء بتقديم الخضروات للطفل، وأهم أنواعها المفضلة، وكذلك أضرار تأخير الأم لخطوة إدخال الطعام التكميلي للرضيع في الآتي:

لماذا يجب البدء بتقديم الخضار للرضيع؟

اهتمي بأن يكون من أول الأصناف التي تقدمينها لرضيعك ابتداء من الشهر الرابع هو الخضروات التي يوصي بها الأطباء، ومن أهمها الكوسة والجزر، على سبيل المثال، إضافة إلى البطاطس؛ وذلك لأن الرضيع في شهره الرابع، أو في حال تأخير إدخال الطعام الخارجي له حتى الشهر السادس، يكون الجهاز الهضمي في كلتا الحالتين لم ينضج بعد، وتلاحظ الأم أن الرضيع لا يزال يعاني من نوبات المغص والانتفاخ وتراكم الغازات؛ بسبب عدم اكتمال نضج جهازه الهضمي، ولهذا السبب يوصي الأطباء وخبراء التغذية بضرورة اختيار الخضروات كأول الأصناف التي يتم إدخالها إلى جدول تغذية الرضيع، بالإضافة إلى حليب الأم، لأنها سهلة البلع عند سلقها جيداً، كما أنها سهلة الهضم.

أضرار تأخير الطعام الخارجي للرضيع

أم تطعم رضيعها

توقعي أن يصاب طفلك بعد عمر ستة أشهر بسوء التغذية؛ بسبب فقر محتوى حليب الأم بعد الشهر السادس، خصوصاً للعديد من العناصر الغذائية، وخاصة الحديد، ولذلك فيجب إدخال أصناف خارجية للطفل تعمل على تعزيز مناعته وتقويتها، ومن أجل صحة جسمه، وتحقيق الزيادة الطبيعية في الوزن.

لاحظي أن رضيعك قد أصبح مضطرب النوم؛ لأنه لا يشعر بالشبع؛ بسبب محتوى معدته من الماء فقط، فحليب الأم يكون في معظم تركيبه محتوياً على الماء، ومع تقدم عمر الطفل فهو يحتاج لأصناف أكثر صلابة تُشعره بالشبع لكي ينام، ولذلك يبدو الطفل قلقاً ويستيقظ كل فترة قصيرة طلباً للرضاعة، ثم يبكي لأنه لا يشبع.

توقعي أنكِ سوف تعانين من تعلق رضيعك الدائم بك؛ بسبب استمرارك على إرضاعه من صدرك، وعدم تقديم أي طريقة أخرى لتغذيته، ويتعرض الرضع الذين لا يحصلون على طعام خارجي لظاهرة قلق الانفصال أكثر من غيرهم، ولذلك فمن الضروري أن يعتاد الطفل على شخص آخر غير الأم؛ لكي يقدم له الطعام.

توقعي أن رضيعك قد يتعرض لأن يختنق ويغص بالحليب؛ لأنه يشعر بالجوع، ولكن حليبك لا يشبعه، فيبدأ بطريقة الرضاعة السريعة والنهمة، ولكن أيضاً هذه الطريقة لا تشبع الطفل، ويظل في حالة بكاء، إضافة إلى أنه يغص بالحليب، ويخرج الحليب من فتحتي أنفه، وقد يبدأ بعضّ حلمة الثدي؛ لأنه لا يشبع ولا يجد طريقة لتلبية متطلبات جسمه الذي بدأ ينمو ويكبر.

وجبات من الخضار للرضيع ابتداء من الشهر الرابع

حساء الكوسة

شرائح من الكوسة



قومي بتقشير حبة واحدة من الكوسة الطازجة، بعد غسلها جيداً، وبعد ذلك قومي بسلقها بالقليل من الماء سلقاً جيداً، وبعد أن تتأكدي من تمام نضجها، يمكنك أن تقومي بتصفية ما تبقى من ماء السلق عنها، وفي بعض الأحيان يمكنك الاحتفاظ به، ثم تبدأ خطوة هرس الخضار جيداً؛ لأن الطفل الرضيع يكون أصغر من أن يقوم بخطوة تحريك أو مضغ الطعام في فمه، فكل ما سيقوم به هو بلغ الطعام، والذي يجب أن يهرس جيداً، وفي بعض الأحيان يمكن خلط الخضروات مهما كان نوعها بحليب الأم أو الحليب الصناعي بعد تصفيتها من ماء السلق.

حساء البطاطا الحلوة

قدمي البطاطا الحلوة بعد تقشيرها وسلقها أو شوائها جيداً، بحيث تصبح كاملة النضج وطرية بشكل واضح على شكل وجبة خارجية للرضيع، ويمكنك خلطها بعد هرسها جيداً بالحليب أياً كان نوعه، حيث تعد البطاطا الحلوة منجماً غذائياً للكبار والصغار، وبسبب محتواها الغذائي المرتفع من الفيتامينات والمعادن، ولأنها أيضاً وجبة مشبعة؛ يتم إدخالها إلى وجبات الرضع في عمر مبكر.

حساء الجزر

حبات من الجزر



اختاري حبات من الجزر الناضج الذي يكون كل لونه برتقالياً، ولا يوجد به أي لون من اللون المائل إلى الاخضرار؛ لكي تتأكدي من تمام نضجه، ثم اغسليها جيداً، وتأكدي من تكرار مرات غسل الجزر؛ لأنه يكون من الجذور التي تعلق بها الأتربة بكميات كبيرة، ثم قومي بسلقها جيداً، ولا يفضل تقشير الجزر قبل سلقه؛ لأنه يفقد الكثير من العناصر الغذائية بسبب التقشير، ويمكنك أن تسلقيه وتضيفي له رشة من القرفة وتقدميه للرضيع، حيث تساعد القرفة على تحسين طعمه مع تقليل المغص والانتفاخ عند الرضيع، ويجب أن تهتمي بإضافة الجزر كوجبة مرتين أو ثلاثاً أسبوعياً، بالتبادل مع وجبات خضار أخرى، حيث يحتوي الجزر على فيتامين "أ" بنسبة كبيرة، مما يدعم صحة عيني الطفل، وكذلك صحة الجلد، وتسهم الألياف الغذائية المتواجدة في الجزر -وحين يصبح ضمن النظام الغذائي للطفل- في تقليل إصابته بالإمساك المزعج بشكل كبير.

حساء البطاطس

اعلمي أن البطاطس، كنوع من الخضار، تعد من أقدم أنواع الخضروات المعروفة على وجه الأرض، نظراً لقيمتها الغذائية العالية، كما أنها كانت رخيصة الثمن؛ فقد نالت شهرة عالمية، وكانت وجبة معتمدة في بيوت الأغنياء والفقراء، ولذلك تعد البطاطس من الوجبات المقترحة لتقديمها للرضيع بعد الشهر الرابع، حيث يمكنك سلق حبة واحدة من البطاطس جيداً بعد تقشيرها وتقطيعها، ثم قومي بعد ذلك بهرسها، وإضافة الحليب إلى مهروسها، وفي بعض الأحيان يمكن تقديمها مهروسة من دون إضافة أي إضافات إليها، وتعد من الوجبات المحببة للأطفال عموماً، والتي يجب أن نحرص على تقديمها لهم بطريقة صحية، بحيث تكون مسلوقة أو مشوية.

قد يهمك أيضاً: كيف تتعاملين مع رفض طفلك لبعض أصناف الطعام الصلب؟

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.