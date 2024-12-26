الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، توجيهاً لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين، و تم نشر هذا القرار عبر الحساب الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ودعا رئيس الهيئة إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخري ، والإستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين .
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كما دعا للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم ،والذين يستهدفون إهانة العقل ، وتسفيه المعرفة وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها، مؤكدا أن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل ، وتعظيم العلم ، وتعزيز المنطق.
وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا المنشور، وأشادوا بقرار المسلماني، وتمنوا أن يتم تطبيق هذه القرارت بشكل جدي وسريع، خاصة وأن هناك البعض يتأثرون بهذه التنبؤات.
يذكر أنه بالتزامن مع استقبال عام جديد تبدأ البرامج التليفزيونية والإذاعية بإجراء لقاءات مع العرافين وخبراء الأبراج والتاروت لمعرفة التوقعات الخاصة بالعام الجديد، وهو ما يثير حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ومتابعي هذه البرامج.
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ودعا رئيس الهيئة إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخري ، والإستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين .
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كما دعا للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم ،والذين يستهدفون إهانة العقل ، وتسفيه المعرفة وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها، مؤكدا أن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل ، وتعظيم العلم ، وتعزيز المنطق.
وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا المنشور، وأشادوا بقرار المسلماني، وتمنوا أن يتم تطبيق هذه القرارت بشكل جدي وسريع، خاصة وأن هناك البعض يتأثرون بهذه التنبؤات.
قرارات لتنظيم وضع الإعلام الرياضيولتحسين وضع الإعلام، عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماع مؤخرا لوضع بعض الضوابط الخاصة بالبرامج الرياضية، والتي كان من بينها تحديد مدة البرنامج الرياضى الحوارى بما لا تزيد على 90 دقيقة، وألا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة، لكن يستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.
يذكر أنه بالتزامن مع استقبال عام جديد تبدأ البرامج التليفزيونية والإذاعية بإجراء لقاءات مع العرافين وخبراء الأبراج والتاروت لمعرفة التوقعات الخاصة بالعام الجديد، وهو ما يثير حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ومتابعي هذه البرامج.
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