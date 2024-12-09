واشنطن تدعم انتقالًا سياسيًا يقوده السوريون في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية- اليوم: “إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة سورية مسؤولة، يتم من خلال عملية شاملة يقودها السوريون أنفسهم”.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات هناك، والتواصل مع شركائها في المنطقة، داعيًا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، واستئناف الخدمات الأساسية، واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

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