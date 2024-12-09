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استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جباليا ورفح

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مخيم جباليا ومدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء استهداف الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد شاب فلسطيني إثر قصف استهدف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال الخليج 365 الشرقية من مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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