كوريا الجنوبية.. الشرطة تدرس فرض حظر على سفر الرئيس واستجوابه بسبب فرض الأحكام العرفية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستنظر في فرض حظر على سفر الرئيس يون سيوك-يول للتحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، كما لم تستبعد استجوابه شخصيا.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، قال وو جونغ-سو، وهو مسؤول كبير في الشرطة، للصحفيين في إفادة صحفية: “لا قيود فيما يتعلق بالأشخاص أو المواد المتعلقة بموضوع التحقيق”.

في سياق متصل، قال مسؤولون، إنه تم فرض حظر سفر على وزير الداخلية السابق لي سانغ-مين، في انتظار التحقيق في دوره في إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي.

وقالوا إنه تم فرض حظر السفر من قبل وزارة العدل بناء على طلبات من الشرطة والنيابة، وفقا لـ”يونهاب”.

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