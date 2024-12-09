شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. حظر سفر الرئيس "يون" بسبب مرسوم الأحكام العرفية والان نبدء بالتفاصيل

اقتراح المعارضة بالعزل

دعوة لوقف مهام الرئيس

الدمام - شريف احمد - قال رئيس هيئة التحقيق في الفساد في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه أصدر أمرا بحظر سفر رئيس البلاد يون سوك يول بسبب مرسوم الأحكام العرفية.وطرح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق اقتراحا بعزل الرئيس، بدعوى أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكا للدستور .ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.ومن بين نواب الحزب الحاكم، أعرب النائب جو كيونج-تيه وهو عضو برلماني عن الحزب لست دورات، علنا عن دعمه لعزل يون، وهو أول نائب برلماني من الحزب الحاكم يعرب عن هذا الموقف، وفقا لوكالة "يونهاب".ودعا زعيم الحزب الحاكم هان دونج-هون يوم أمس الجمعة أيضا إلى تعليق مهام يون الرئاسية على الفور، وهي الخطوة التي تعتبر على نطاق واسع بمثابة دعم للمقترح وتراجع واضح عن موقفه السابق.وفي حالة تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله من منصبه.وإذا أيدت المحكمة اقتراح العزل فسيكون ثاني رئيس يتم عزله منذ الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام .2017