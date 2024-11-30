الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور دمشق غدًا ومنها سيتوجه إلى أنقرة الإثنين

أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة اسماعيل بقائي، أنّ وزير الخارجيّة ​عباس عراقجي​ سيتوجّه قريبًا إلى عدد من الدّول الإقليميّة، لإجراء مباحثات حول قضايا المنطقة، وخاصّةً التّطوّرات الأخيرة.

وأوضح أنّ عراقجي سيتوجّه غدًا الأحد إلى دمشق، للتّباحث مع السّلطات السّوريّة، ومنها سيذهب إلى أنقرة. وبعد التّشاور مع السّلطات التّركيّة، سيغادر إلى وجهة أخرى.

بدورها، أفادت وزارة الخارجيّة التّركيّة بأنّ "عراقجي سيزور تركيا بتاريخ 2 كانون الأوّل المقبل".