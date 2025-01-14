7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 31/12/2024، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء فى مقدمتها، اللجنة الفنية باتحاد الكرة تضع دستور العمل في اجتماعها الأول، وحسين لبيب مفوض من مجلس الإدارة بتجديد تعاقد زيزو مع الزمالك، محمد الشناوى يعود لتشكيل الأهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى.

اللجنة الفنية باتحاد الكرة تضع دستور العمل في اجتماعها الأول

عقدت اليوم اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعها الأول بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وجميع أعضاء اللجنة.

حسين لبيب مفوض من مجلس الإدارة بتجديد تعاقد زيزو مع الزمالك

فوض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، حسين لبيب رئيس المجلس، بتولى ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول.

محمد الشناوى يعود لتشكيل الأهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى

يعود محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى لتشكيل المارد الأحمر التي تواجه شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى مع إنبى الأخيرة بمسابقة الدوري المصري لمنحه راحة

سيراميكا يتعادل مع المصرى 1-1 فى دورى Nile

تصدى محمود جاد حارس المصري البورسعيدي لركلة جزاء فخري لاكاى لاعب سيراميكا فى الدقيقة 72

أسبوع يفصل سيف الجزيرى عن أحقيته فى فسخ عقده مع الزمالك

يفصل التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك أسبوعا عن أحقيته فى فسخ عقده مع الفريق الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة.

إنبي يرفض قطع إعارة زياد كمال من الزمالك ويستند إلى بند مثير فى عقد اللاعب

كشف مصدر أن مسئولي نادي إنبي يرفضون قطع إعارة زياد كمال لاعب الفريق البترولي المعار إلى الزمالك

الفروسية المصرية تشارك بأكبر وفد في تاريخها ببطولات الشقب الدولية بقطر

تشارك الفروسية المصرية بأكبر وفد في تاريخها ببطولات الشقب الدولية بقطر والمقرر إنطلاقها يوم 8 يناير من العام الجديد 2025.