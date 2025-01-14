شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منتظرة خلال ساعات لتوقيع زيزو على عقود التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحديد موعد لعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع مسئولى القلعة البيضاء، للتوقيع الرسمى على عقد التجديد للنادى.

وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق شبه نهائى مع زيزو ووالده حول التجديد، بعد أن تم التفاوض على المقابل المادى الذى سيحصل عليه اللاعب، ومن المنتظر أن يقوم حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على أعضاء المجلس، ثم تحديد موعد لجلسة التوقيع.

وفوض أعضاء مجلس الزمالك، حسين لبيب، بتولى ملف تجديد تعاقد زيزو الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق فى شهر يناير المقبل.

وشهدت الساعات الماضية تطورات سريعة فى ملف تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك، حيث كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك اتفاقا تم حول الخطوط العريضة فى العقد الجديد، ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع اللاعب ووالده للتوقيع الرسمى.

وكان مصطفى سيد، والد أحمد زيزو، أكد أنه تم الاتفاق مع الزمالك على تجديد عقد اللاعب والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وقال والد زيزو لـ"الخليج 365" إنه لا خلاف مع الزمالك على التجديد وهناك تواصل مستمر، قائلا: "مين قال إن زيزو هيمشى من الزمالك؟ زيزو مستمر مع الزمالك ومتمسك بالزمالك لآخر لحظة".

وأضاف والد زيزو أن ما يعرقل التوقيع حتى الآن بعض الإجراءات في الأوراق، ومن المقرر عقد جلسة خلال ساعات قليلة لتوقيع العقد الجديد.

وشهدت الساعات الماضية تردد أن اللاعب طلب 80 مليون جنيه في الموسم بخلاف منحة تعاقد تصل إلى 50 مليون جنيه في الوقت الذى يرى فيه مسئولو النادى الأبيض أن هذا الرقم مبالغ فيه، فى الوقت الذى نفى فيه والده أى أرقام.