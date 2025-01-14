شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف حسن شحاتة وعلاء نبيل بوضع خريطة جديدة لمسابقات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة الفنية، برئاسة حسن شحاتة، والمدير الفني للاتحاد علاء نبيل، بمهمة دراسة شاملة لمسابقات كرة القدم بمختلف الدرجات، ووضع تصور متكامل لخريطة مسابقات المراحل السنية للمواسم المقبلة.

يهدف هذا القرار إلى تطوير نظام المسابقات في مصر، بما يساهم في تحسين بيئة المنافسة وتنمية المواهب الشابة في جميع الفئات العمرية، ويأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية للارتقاء بمستوى الكرة المصرية على المستويين المحلي والدولي.

وسيشمل التكليف مراجعة هيكل المسابقات الحالية وتحليل الأداء التنظيمي والفني، إلى جانب اقتراح آليات لتطوير المراحل السنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث أكد الاتحاد أن الأولوية ستكون لتحديد برامج تنافسية تساهم في صقل المواهب الناشئة وتوفير فرص حقيقية لتطورهم.

ويرى مسئولو اتحاد الكرة أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير كرة القدم المصرية، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لحسن شحاتة وعلاء نبيل في وضع خريطة مستقبلية تخدم الأندية والمنتخبات الوطنية."

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي في غضون الأسابيع المقبلة، على أن يتم مناقشة التوصيات واعتمادها خلال اجتماع موسع للاتحاد مع الأندية.