توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال اليومين القادمين تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى صباح الخميس حيث يتحول تدريجياً الى متقلب وماطر أحياناً بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا مع انخفاض بدرجات الحرارة، ومن المتوقع ان يعود الطقس الى الاستقرار اعتباراً من ظهر يوم الجمعة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين ١١ و ١٩ في بيروت ، في طرابلس بين ٩ و ١٧ وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح احياناً جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بعد الظهر كما تنخفض نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال النهار ويستقر الطقس تدريجياً.