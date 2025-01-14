شكرا لقرائتكم خبر عن باستور يمنح منتخب اليد راحة اليوم وغدا للاحتفال برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

منح خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد، راحة اليوم وغدا، الأربعاء، للاعبين لقضاء رأس السنة مع أسرهم قبل العودة للتدريبات الخميس، استعدادا لبطولة العالم 2025.

يرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم القادمة، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج ،خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

ويتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا يوم 12 يناير المقبل قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب اليد، بقيادة الإسبانى خوان كارلوس باستور، القائمة الأولية للمنتخب الأول للرجال استعدادا للمشاركة فى بطولة إسبانيا الودية الدولية المحدد لها من 8 إلى 11 يناير المقبل، وتضم قائمة المنتخب الأولية كلا من: حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد على - عبد الرحمن حميد .

مركز جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسرى.

مركز ظهير أيمن: يحيى خالد - محسن رمضان - محمد لاشين.

مركز صانع ألعاب: سيف الدرع - أحمد خيرى - سيف هانى فوكس .

مركز ظهير أيسر: على زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل .

مركز جناح أيسر: أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال إبراهيم.

مركز الدائرة: إبراهيم المصرى - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف - محمد طارق.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.