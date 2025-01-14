شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان حكما للمحلة والبنك.. وأمين عمر لمودرن والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي إلى الحكم مصطفى عثمان يعاونه سامي هلهل ونور الدين سعيد وحمادة القلاوي، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو، في اللقاء المقرر له غد الأربعاء ضمن مواجهات الجولة السابعة لدوري نايل.

بينما يدير أمين عمر مباراة مودرن والإسماعيلي المقرر لها الخامسة مساء غد، يعاونه حسن رمضان وأحمد عادل وهشام القاضي وعلاء صبري حكم فيديو وعمرو عايد.

يعكف الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لفريق البنك الأهلي، وآخرها مباراة سيراميكا التي انتهت بهزيمة البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق مصطفى، قبل مواجهة الفريقين غد فى الدورى.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي فى المباراة التي تجمع الفريقين غدا، الأربعاء، باستاد غزل المحلة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

وحصد غزل المحلة 8 نقاط في مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بها المركز العاشر فى الجدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضاً، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف، واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

واستهل غزل المحلة مشواره في مسابقة الدوري بالتعادل سلبياً مع الإسماعيلي، ثم الخسارة أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، والهزيمة أمام الزمالك برباعية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري، قبل أن يفوز سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.