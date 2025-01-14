شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف موعد عودة رضا سليم وطاهر محمد للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، أن المغربى رضا سليم صانع ألعاب الفريق يحتاج لتدخل جراحى خلال الأيام المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيغيب لمدة لا تقل من 5 إلى 6 شهور.

وأضاف جاب الله في تصريحات تليفزيونية أن إصابة اللاعب عبارة عن قطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا.

وعن طاهر محمد طاهر كشف طبيب الأهلى أن اللاعب سيعود خلال 3 أسابيع للتدريبات الجماعية، وأن إصابته عبارة عن تمزق جزئى أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.