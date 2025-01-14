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أشرف خضر مديرا فنيا للسويس خلفا لعلاء منير

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي السويس برئاسة أسامة الموشى تعيين أشرف خضر نجم الإسماعيلى الأسبق مديرا فنيا للفريق، خلفا لعلاء منير الذى رحل بسبب سوء النتائج، وكثرة تعادلات الفريق التي أدت لتراجعه في ترتيب دورى المحترفين إلى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة .

وعقد مجلس إدارة السويس اجتماعا طارئا مساء أمس من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأن الجهاز الفنى بعدما تقدم علاء منير باستقالته بسبب سوء التوفيق الذى يلازم الفريق منذ توليه المسئولية . 

وتضاربت الأقاويل داخل مجلس إدارة السويس حيث تبنى البعض التعاقد مع جمعة مشهور المدير الفنى السابق للترسانة ، وتبنى البعض الأخر التعاقد مع أشرف خضر الذى مالت كفته نظرا لمعرفته بكل كبيرة وصغيرة داخل الفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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