رازي الحاج: نريد حكومة فاعلة سواء كانت حكومة اخصائيين ولو كانوا سياسيين ونحن نتجه للمشاركة فيها

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج الى اننا كنّا أوّل من المح الى اسم قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، ولم نكن من عطّل مسار الانتخابات الرئاسية، ونحن ذهبنا نحو هذا الخيار بقناعة تامّة ووضوح بالرؤيا.

ولفت الحاج في حديث الى "LBC"، الى ان هذه ليست المرة الاولى التي نسمّي فيها السفير نواف سلام والتواصل موجود، ونحن نفتخر بهذه الشخصية، ونحن نطلب من الجميع التعاطي تحت سقف الدستور في هذه المرحلة الجديدة.

واوضح بان الحكومة يجب ان تطبق خطاب القسم ونحن نريد حكومة فاعلة سواء كانت حكومة اخصائيين ولو كانوا سياسيين ونحن نتجه للمشاركة في هذه الحكومة بطريقة فعالة