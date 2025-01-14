شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصرى

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة من مساء الأحد المقبل 5 يناير، باستاد برج العرب بالأسكندرية، حيث يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

ويحتل نادى الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

حكم مباراة الزمالك والمصرى

يقود المباراة، الجزائري لحلو بن إبراهيم حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الليبى جمال سالم مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.