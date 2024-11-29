شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات وإصابات جراء انهيار رافعة بموقع بناء في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهارت رافعة في موقع بناء قرب العاصمة التايلاندية اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال وإصابة عشرة آخرين، وفق ما أفادت الشرطة المحلية. ووقعت الحادثة في وقت مبكر من صباح اليوم في ساموت ساخون غرب العاصمة بانكوك، عندما انهارت رافعة في موقع بناء جسر.

ويحقق فريق من المهندسين وعناصر من الشرطة في سبب انهيار الرافعة الذي تشتبه السلطات في أنه ناجم عن حمولة زائدة. وتُعد حوادث البناء شائعة في تايلاند، حيث قُتل سبعة أشخاص بسقوط رافعة أثناء أعمال بناء في مصنع شرق العاصمة في مارس الماضي.

