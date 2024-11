شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حركة الملاحة في مضيق الدردنيل.. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت تركيا اليوم السبت حركة الملاحة البحرية، في مضيق الدردنيل، الذي يربط البحر الأسود ببحر إيجه، بسبب عطل محرك إحدى سفن الشحن.

وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، عُلقت حركة المرور في الاتجاهين، بعد أن تعرضت سفينة ترفع علم ليبيريا لعطل في المحرك، بالقرب من جسر تشاناكلي المعلق. للتفاصيل.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1694468734855827554?ref_src=twsrc%5Etfw مضيق الدردنيل وكانت السفينة التي يبلغ طولها 289 مترا، وتحمل اسم "كابتن نيتشر" تتوجه من رومانيا إلى فرنسا.

وأشارت إلى تحويل مسار السفن، التي تدخل المضيق من الشمال والجنوب، مبينة أن جهود الإنقاذ بدأت في القناة المزدحمة.