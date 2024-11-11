أمن الدولة: توقيف شخصين قاما بعمليات السرقة ضمن منطقة النبطية وضواحيها

توفرت لدى مديرية النبطية الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة معلومات بقيام المزيد من الاشخاص بعمليات السرقة ضمن منطقة النبطية وضواحيها حيث توجهت دورية استعلامية من مديرية النبطية الاقليمية وعملت على توقيف كل من المدعو (ع.ع) والسوري (م.س) وضبط المسروقات في بلدة دير الزهراني -قضاء النبطية وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص

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