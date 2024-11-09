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الشرطة الأمريكية تقبض على رجل طعن 5 أشخاص في سياتل

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د ب أ - سياتل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تقبض على رجل طعن 5 أشخاص في سياتل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل بعد طعن 5 أشخاص بوسط مدينة سياتل.
وبعد الحادثة الأخيرة؛ يرتفع إجمالي حالات الطعن إلى 10 حالات في غضون يومين. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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