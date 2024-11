شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تقبض على رجل طعن 5 أشخاص في سياتل والان نبدء بالتفاصيل

تلقت #الشرطة اتصالات استغاثة بشأن إطلاق عدة طلقات نارية داخل مركز بادوك للتسوق بولاية #فلوريدا الأمريكية مما أدى إلى مقتل رجل وإصابة امرأة



للمزيد: https://t.co/TYfeT0ZqbG#اليوم pic.twitter.com/s3HaDefhCi — صحيفة اليوم (@alyaum) December 24, 2023

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل بعد طعن 5 أشخاص بوسط مدينة سياتل.وبعد الحادثة الأخيرة؛ يرتفع إجمالي حالات الطعن إلى 10 حالات في غضون يومين. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)