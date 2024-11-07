حضت المرشحة الديموقراطية الخاسرة للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس مؤيديها على "مواصلة الكفاح"، حيث أقرت للمرة الأولى بهزيمتها أمام دونالد ترامب الأربعاء.
واعتبرت هاريس متوجهة إلى مؤيديها، "إن نتيجة هذه الانتخابات ليست ما أردناه، وليست ما كافحنا من أجله، وليست ما صوتنا من أجله، ولكن أنصتوا إلي عندما أقول إن نور وعد أميركا سوف يظل متقدا دائما طالما أننا لا نستسلم أبدا وطالما نواصل الكفاح".
وذكرت هاريس إنها اتصلت بالرئيس المنتخب ترامب وهنأته على انتصاره، ووعدت بالانخراط في انتقال سلمي للسلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر هاريس اقرت بالهزيمة: نتيجة هذه الانتخابات ليست ما أردناه وليست ما كافحنا من أجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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