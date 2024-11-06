في صحف اليوم: تحذير أميركي للمسؤولين من عواقب التعاون مع حزب الله

أبلغت مصادر رسمية صحيفة "الجمهورية"، انّها سمعت في الإعلام عن احتمال عودة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب مجدداً، لافتة إلى انّها لم تتبلّغ منه مباشرة أي جديد يتصل بتحركاته المقبلة، او بما يمكن أن يحمله في حال عودته الى المنطقة.

إلى ذلك، تطرقت صحيفة "الأخبار" إلى ما تلقاه حزب الله من صدمات خلال فترة الحرب، حيث أفادت بأن "بعدَ تولّي الشيخ نعيم قاسم منصبه أمينا عاما للحزب انتظمت الهيئات العاملة تحت قيادته. ورغمَ أن الحرب أصابت جزءاً من الجسم المدني، ما سبّب تعطيلاً في بعض المناطق ظهر جلياً في عدد من القطاعات، لكنّ السلسلة أُعيد ترابطها من الأعلى إلى الأسفل، بحيث لا يقوم أي مسؤول بأي مهمة من دون قرار مركزي. وحتى المرونة التي تحظى بها القيادات الميدانية وفق نظام البقع الجغرافية، لا تلغي أن بعض العمليات التي تحصل على الجبهة تتم وفق أوامر من القيادة العليا"، وقالت: "من يعرف حزب الله جيداً، يدرك أن أهم ما أعاده الحزب، هو آلية التحكم والسيطرة. لكنّ هذه الالية أخذت شكلاً أكثر متانة، انطلاقاً من كون الضربات التي تلقّاها الحزب، دفعته إلى مستوى جديد فيه الكثير من الحزم والتشدد والصرامة وملاحقة الأخطاء. كما بدأ الجميع يلمس وجود عقلية جديدة على صعيد صناعة القرارات، وبما يمنع الاجتهادات".

ولفتت إلى "شخصية الشيخ قاسم وأنه مجهول في الكثير من الجوانب. ومن يعرفه عن قرب، يعرف من أن تجربته الدينية تعود إلى سنوات طويلة سابقة على قيام حزب الله، وهو كان واحداً من البيئة القريبة من الراحل السيد محمد حسين فضل الله، وهذا الأمر له تأثير على مقارباته. وهو لا يُصنف على الإطلاق في خانة المحافظين دينياً. لكن ما لا يعرفه كثيرون عن الشيخ قاسم، وعلى عكس ما حاول الجهلة إشاعته، استناداً إلى إملاءات أو رغبات، فإن تحولاً كبيراً طرأ على الفكر السياسي للرجل، بعد انضمامه إلى الفريق المؤسس لحزب الله، وإعلان ولائه للخط الذي قاده الإمام الخميني، علماً أن الجانب الآخر من شخصيته، يتمثّل في دوره الإداري، وهو الذي كان يتولى مهام تنفيذية تتطلب مهارة إدارية، إلى جانب ما تفرضه من آليات عمل في حزب جهادي. وفي حين يجري الحديث عن أنه شخصية مرنة أو ضعيفة، فما لا يعرفه كثُر أنه من الشخصيات الأكثر تشدداً داخل الحزب، من الناحيتين التنظيمية والإدارية، استناداً إلى خبرة 40 عاماً في العمل الإداري الذي أشرف عليه، خصوصاً في مجال الموازنات والإنفاق. إضافة إلى أنه من أكثر المسؤولين معرفة بأحوال الدولة ومؤسساتها، من المجلس النيابي إلى الحكومة إلى المشاريع المدنية. وهو امتلك خبرة كبيرة في بواطن القوى السياسية كافة".

في السياق، كشفت صحيفة الأخبار عن تحذير أميركي للمسؤولين تتضمن عدم الاستجابة لطلبات الحزب.

ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية ملاحظتها أن "هناك حملة من الترهيب للمسؤولين اللبنانيين في الحكومة والأجهزة الحكومية والأمنية والعسكرية من قبل الأميركيين لعواقب التعاون مع حزب الله وإعانته في الملفات الداخلية، وأن هذا الأمر في حال حصوله سيتم تصنيفه في إطار التعاون مع حزب الله ويعرّضهم لحرمانهم من تولي مناصب في الدولة أو الحصول على مكاسب. ولضمان التزام المسؤولين الرسميين بما يفرضه الأميركي، يعمد الأميركيون إلى إقناعهم بـ"أننا لا نطلب إعلان الحرب على الحزب أو الانتفاض في وجهه، نحن فقط نطلب عدم التعاون معه والرد على اتصالاته أو طلبات مسؤوليه".