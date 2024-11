شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. هاريس تقضي ليلة الانتخابات في الجامعة التاريخية للسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس لإذاعة "كيه دي كيه ايه" إنها تعتزم قضاء ليلة الانتخابات في جامعتها السابقة في واشنطن العاصمة.

وقالت: "سأكون في جامعتي الأم، في جامعة هوارد". وتابعت هاريس أنها تعتزم أولا تناول العشاء مع عائلتها، ومع العديد من أقاربها الزائرين. الانتخابات الأمريكية يذكر أن جامعة هوارد هي واحدة من الجامعات التاريخية للسود في الولايات المتحدة والتي لا تزال تجذب الطلاب السود. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1853850819138863506?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت هاريس إنها ستتحدث مع المواطنين طوال يوم الانتخابات وستواصل تذكيرهم بالإدلاء بأصواتهم.

ودعت المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في عدة منشورات على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلة "اليوم، نصوت من أجل مستقبل أكثر إشراقا".