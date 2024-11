شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم "جهات فاعلة روسية" بالتدخل في الانتخابات.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولو المخابرات الأمريكية اليوم الجمعة، إن "جهات فاعلة روسية مؤثرة" تقف خلف مقطع فيديو يدعي تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية.

وأضاف مسؤولو المخابرات أن مقطع الفيديو الذي يدعي تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا ويظهر فيه رجل يزعم أنه من هايتي، مزيف وأنه من عمل "جهات روسية ذات نفوذ". الانتخابات الأمريكية ويظهر في الفيديو المقصود شخص يدعي أنه مهاجر من هايتي ويتحدث عن أنه ينوي التصويت عدة مرات في مقاطعتين في ولاية جورجيا لصالح نائبة الرئيس كامالا هاريس.