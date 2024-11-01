اخبار العالم

أمريكا تتهم "جهات فاعلة روسية" بالتدخل في الانتخابات.. ما القصة؟

0 نشر
د ب أ -واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم "جهات فاعلة روسية" بالتدخل في الانتخابات.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولو المخابرات الأمريكية اليوم الجمعة، إن "جهات فاعلة روسية مؤثرة" تقف خلف مقطع فيديو يدعي تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية.
وأضاف مسؤولو المخابرات أن مقطع الفيديو الذي يدعي تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا ويظهر فيه رجل يزعم أنه من هايتي، مزيف وأنه من عمل "جهات روسية ذات نفوذ". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1852378507793281107?ref_src=twsrc%5Etfw

الانتخابات الأمريكية

ويظهر في الفيديو المقصود شخص يدعي أنه مهاجر من هايتي ويتحدث عن أنه ينوي التصويت عدة مرات في مقاطعتين في ولاية جورجيا لصالح نائبة الرئيس كامالا هاريس.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا