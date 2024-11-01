شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم "جهات فاعلة روسية" بالتدخل في الانتخابات.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال مسؤولو المخابرات الأمريكية اليوم الجمعة، إن "جهات فاعلة روسية مؤثرة" تقف خلف مقطع فيديو يدعي تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية.
وأضاف مسؤولو المخابرات أن مقطع الفيديو الذي يدعي تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا ويظهر فيه رجل يزعم أنه من هايتي، مزيف وأنه من عمل "جهات روسية ذات نفوذ". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1852378507793281107?ref_src=twsrc%5Etfw
وأضاف مسؤولو المخابرات أن مقطع الفيديو الذي يدعي تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا ويظهر فيه رجل يزعم أنه من هايتي، مزيف وأنه من عمل "جهات روسية ذات نفوذ". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1852378507793281107?ref_src=twsrc%5Etfw