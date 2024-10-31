"أكسيوس" عن مصادر: إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة

نقل "أكسيوس" عن مصادر، عن "معلومات إسرائيلية تتوقع تنفيذ هجوم #إيران بعدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية"، لافتاً الى أن "إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة".

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