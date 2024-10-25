النشرة: سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارات إسرائيلية على الجنوب. واشار في هذا السياق إلى غارات على بلدات كفرملكي، تول، حاروف وبصليا. كما أفاد عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدو يحمر الشقيف.

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