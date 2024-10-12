شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب مشتعلة.. روسيا تقصف قوات ومعدات أوكرانية في 146 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات المسلحة الروسية قصفت منشآت طاقة أوكرانية، مهمة لصناعة الدفاع في البلاد.

وجاء في بيان الوزارة أن "طائرات تكتيكية روسية وطائرات بدون طيار هجومية وقوات صاروخية ووحدات مدفعية قصفت منشآت البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى قوات ومعدات العدو في 146 منطقة"، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف بيان الوزارة أن "وحدات من مجموعة دنيبر القتالية الروسية، تسببت في فقدان أوكرانيا ما يصل إلى 70 جنديا ومستودع ذخيرة، أمس". منطقة لوهانسك وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قواتها قصفت الليلة الماضية مستودعا للوقود ومواد التشحيم، بالقرب من بلدة روفينكي، في الأراضي التي تحتلها روسيا في منطقة لوهانسك.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك ونشرته وكالة الأنباء الأوكرانية(أوكرينفورم) اليوم السبت.