غارات إسرائيلية على طيرحرفا والزرارية والخيام والناقورة وتحليق للطيران المسيّر في أجواء صور

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الزرارية لجهة بلدة بريقع، كما شن غارة على منزل في بلدة طيرحرفا - جنوب صور. كما شملت الغارات الإسرائيلية الخيام والناقورة. هذا، ويحلق الطيران المسيّر والاستطلاعي المعادي على علو منخفض، في أجواء مدينة صور ومحيطها. كما تسمع أصوات انفجارات من قرى القطاع الغربي في قضاء صور، لا سيما القرى الحدودية.

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