"الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظتي أضم والليث

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظتي أضم والليث، حيث تشمل بني يزيد، وجدم، ويلملم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.كشف المركز الوطنى للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان المركز؛ تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.وتؤدي الأمطار إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.