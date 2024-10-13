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استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في قصف مدفعي استهدف منازل الفلسطينيين شمال مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين شرق مدينة دير البلح.
وفي الضفة الغربية، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن وفاة أسير فلسطيني في الثلاثينيات من عمره من مدينة بيت لحم، داخل مستشفيات الاحتلال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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