شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى الشوكية مرض يؤثر على أغشية المخ والحل في التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

حثت وزارة الصحة والسكان على ضرورة التطعيم ضد الحمي الشوكية أو الالتهاب السحائي الخاص بالوقاية من الالتهاب السحائي والذى يتسبب فى التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي وتسببه Neisseria meningitidis البكتيرية، وهذه البكتيريا ليها أكثر من نمط مصلي أو serogroup أهمهم A- ، - B.

وخلال هذا يوضح الخليج 365 طبيعة مرض الحمي الشوكية وطرق الوقاية والعلاج منه، وفقًا لموقعي "healthline" و"everydayhealth".

الحمي الشوكية

أكدت التقارير الطبية، أن الحمي الشوكية من الأمراض التي يصاب بها الشخص نتيجة لعدوى بكتيرية تحدث نتيجة التهاب السحايا وهى الأغشية الموجودة في المخ، وفي حالة إهمال العلاج قد يتسبب هذا في تعرض المصاب ببعديد من المضاعفات المؤدية للوفاة.

أعراض الحمي الشوكية

هناك بعض الأعراض التي تظهر علي الشخص عند الإصابة بالحمي الشوكية، ومنها ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم شديد فى العنق بالإضافة إلى عدم القدرة على تحريك الرقبة، مع الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

أسباب انتشار والإصابة بالحمي الشوكية

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالحمي الشوكية، ومنها:

- تبادل القبلات.

- مشاركة أدوات الطعام.

- السعال والعطس.

علاج الحمي الشوكية

يعتمد علاج الحمي الشوكية علي إغطاء المريض للمضادات الحيوية وذلك بعد تحديد نوع البكتيريا المصاب بها الشخص عن طريق تحليل السائل المخي، مع إعطاء المريض للكورتيزون، حيث يقلل من تورم المخ، وتقليل المضاعفات العصبية، وذلك إذا تم تناوله قبل المضاد الحيوى بنحو 20 دقيقة، أو بالتزامن مع إعطاء المضاد الحيوي، مع أخذ خوافض للحرارة.

نصائح للوقاية من الحمى الشوكية

الحصول على التطعيمات الخاصة بالحماية من الحمي الشوكية ويطلق عليه المكورات الرئوية.

- الحفاظ على النظافة الشخصية لمنع انتشار مرض الحمى الشوكية وللوقاية، وذلك من خلال عدم مشاركة الطعام أو النظارات أو زجاجات المياه أو أدوات الطعام، عدم مشاركة الملابس والمناشف، غسل اليدين بالماء والصابون.

- تقوية جهاز المناعي، وذلك لمنع الإصابة بالفيروسات والبكتريا المسببة لالتهاب السحايا، وذلك عن طريق الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، الإقلاع عن التدخين.

- التهوية الجيدة للمكان الذي يعيش فيه المصاب، ودخول الشمس عليه، فهذا الأمر يعد صحي ومفيد في تقليل فرص الإصابة.