وصفات طبيعية للتخلص من مشكلة المسام الواسعة

المسام الواسعة من المشكلات التى تظهر على البشرة، حيث تسبب فى إفساد إطلالتهن وخاصة عند تطبيق المكياج، لاحتياج البشرة للمزيد من منتجات المكياج لإخفائها ما يؤدى إلى ظهور تكتلات وبقع على البشرة، ولهذا تحاول الفتيات حل هذه المشكلة وعلاج المسام الواسعة التى تفسد إطلالتهن، وتوجد 3 وصفات طبيعية تخلص البشرة من المسام الواسعة، وفقا لما نشره موقع tataaig بجانب اتباع خطوات العناية بالبشرة الصحيحة، وتجنب النوم بالمكياج على الوجه، والتعرض لأشعة الشمس دون تطبيق واقي الشمس وهي..



دقيق الحمص

من الوصفات الطبيعية التي تساعد البشرة في التخلص من المسام الواسعة وتقشير البشرة وتنظيفها، هو تحضير وصفة مكونات الحمص وهي 4 ملاعق متوسطة من الحمص المطحون الناعم، مع نصف كوب من الزبادي وملعقتان من زيت الزيتون ويخلط حتى يدمج ويكون قناع، ويوضع على البشرة بعد تنظيفها وتركها حتى تجف البشرة، ثم غسل الوجه بالماء البارد، ووضع كريم الترطيب المفضل.



مكعبات الثلج

من المنتجات الطبيعية التي تساعد البشرة في التخلص من المسام الواسعة، والحفاظ على ترطيب البشرة هي تمرير مكبعات الثلج على البشرة برفق إلى أن تذوب، ويساعد الثلج في تقليص حجم المسام الواسعة وشد البشرة طبيعياً.



دقيق الشوفان

دقيق الشوفان مع الحليب من الوصفات الطبيعية التي تحمي البشرة من ظهور المسام الواسعة، وتمنحها الترطيب والنعومة، وذلك من خلال إضافة الحليب إلى دقيق الشوفان بكمية مناسبة وضمهما معاً لتكوين خليط متماسك ووضعه على البشرة حتي يتماسك ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

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