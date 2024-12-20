إطلالات لنجمات خرجن عن المألوف في مهرجان البحر الأحمر

تألقت النجمات بالكثير من الإطلالات التي خرج بعضها عن المألوف واتسم بالغرابة، وأخريات اعتبر الجمهور أنهن لم يوفقن في اختياراتهم.وهناك إطلالات اتسمت بالغرابة للنجمات في مهرجان البحر الأحمر تفاعل معها الجمهور.ما بين الإكسسوارات وتسريحات الشعر والفساتين، تنوعت اختيارات النجمات، ولكن بعضهن قررن الاعتماد على فساتين بتصميمات غريبة وأخريات تغيرت ملامحهن بسبب تسريحات الشعر، مثل الفنانة هنا شيحة.

تسريحات الشعر الملموم كان لها لمساتها الواضحة على إطلالات النجمات، ولكن الغرابة تصدرت إطلالات البعض، مثل الفنانة الأردنية صبا مبارك التي اعتمدت على غرة شعر بدت وكأنها ملصقة على الجبهة، ونسقتها مع فستان منفوش يجمع بين اللونين الأسود والأصفر. ونسقت إطلالتها مع قطع مجوهرات ناعمة للغاية ومكياج اتسم بالبساطة.

أما الفنانة هنا شيحة فتألقت خلال فعاليات المهرجان بفستان يمزج بين اللونين الأبيض والأسود، إلا أن تصميم الفستان لم يكن تقليدياً، وخرج عن المألوف لتتباين آراء الجمهور حول إطلالتها فبينما اعتبر البعض أنها تتناسب مع شخصيتها غير التقليدية، وصفها آخرون بالغريبة. كما اختارت لإطلالتها تسريحة شعر مختلفة تماماً.

وكان للفنانة شيرين رضا إطلالتها التي أثارت بها الجدل حيث ظهرت بفستان أخضر تعلوه الشرائط الملفوفة من أعلى، ليعيد البعض نشر صور إطلالتها ويرفقوها بتعليقات ساخرة معتبرين أن تصميم الفستان أقرب إلى "لفة الهديا" بحسب ما كتبه البعض.

وخلال الأيام الماضية تألقت النجمات بإطلالات وتسريحات متنوعة من بينها تسريحة الشعر المرفوع التي سيطرت على إطلالات أغلب النجمات. وبينهن ميلا الزهراني والتي اعتمدت على غرة شعر قصيرة أمامية يحيط بها من الجانبين خصلات شعر طويلة وفستان أسود الذي اعتمدت أكتافه على تصميم الطاووس من أحد الجانبين. فيما تألقت خيرية أبو لبن بلمسات بسيطة تتماشى مع ملامحها الصغيرة.

وكان من بين أجمل النجمات إطلالة الفنانة أروى جودة التي اختارت مجموعة من الإطلالات التي سحرت بها العيون على السجادة الحمراء بينها إطلالة باللون الأبيض، ويزينها ورود ملونة، فضلا عن إطلالة أخرى باللون الوردي.

أما الفنانة المصرية ياسمين صبري، فاختارت اللون الأحمر القرمزي عنواناً لإطلالتها، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان أسود مرميد، فيما خطفت نور الغندور الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية التي جمعت فيها بين اللونين الأبيض والأسود.

وتألقت نجمات أخريات من بينهن ليلى علوي، بتسريحة شعر ويفي وإطلالاتين أنيقتين للغاية، وكذلك الفنانة شيرين رضا بمجموعة من الإطلالات التي تنوعت بين الأناقة والغرابة، وكذلك السعودية أجواء الجودي، والتي تألقت بتسريحة الشعر الكيرلي الملموم ن الأمام بخصل رفيعة منسدلة على الجانبين وإطلالات فاخرة سحرت بها العيون.

وكانت واحدة من بين أجمل النجمات الفنانة يسرا اللوزي التي اختارت الألوان الزاهية عنواناً لإطلالاتها، فتألقت في اليوم الأول وحفل الافتتاح بفستان باللون الأصفر من الستان تناسب مع لون بشرتها وجمالها، واختارت اللون الزهري لإطلالتها الثانية.

وتحتضن السعودية الفترة الحالية مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بحضور نخبة من أهم نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات السينمائية المهمة التي تشهد الكثير من العروض والجلسات النقاشية لأهم صناع السينما في العالم.

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