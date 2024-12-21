شكرا لقرائتكم خبر عن حادث دهس في ألمانيا.. مقتل شخص على الأقل والمستشفيات تستقبل المصابين والان نبدء بالتفاصيل

حادث دهس في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - قال عمدة مدينة مجدبورج الألمانية، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب أكثر من 68 آخرين بعد اقتحام سيارة لأحد أسواق عيد الميلاد في المدينة.وأعلن مستشفى جامعة مجدبورج أنه مستعد لاستقبال مصابي ما يشتبه أنه هجوم دهس بسيارة في سوق لعيد الميلاد بالمدينة الألمانية مساء اليوم الجمعة.وقال متحدث باسم المستشفى، إن أول 10 إلى 20 مصابا يتلقون الرعاية حاليا، مضيفا أن المستشفي بصدد الاستعداد لاستقبال عدد أكبر بكثير من المصابين. وأضاف المتحدث "نحن نستعد حاليا، وأسرة العناية المركزة جاهزة."وصرح رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هايسلوف، بأنه شعر بالفزع إزاء ما حدث.وقال هايسلوف، إن: "هذا حدث مروع، خاصة الآن في الأيام التي تسبق عيد الميلاد". وأضاف هايسلوف، وهو في طريقه إلى مجدبورج بسيارته، أنه يريد أن يرى الوضع على الأرض بنفسه.يذكر أن مجدبورج هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 237 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 150 كيلومترا غرب برلين.