إطلالات أنيقة وراقية لكيت ميدلتون باللون الأحمر

اللون الأحمر هو لون العاطفة الجياشة ولون الجرأة والإقدام، قد لا تستطيع كل النساء ارتداءه إلا أن كيت ميدلتون أميرة ويلز تتقن لعبة الألوان، ولا تخشى من ارتداء أكثرها جرأة ولفتاً للنظر إن كانت المناسبة تسمح بذلك.ومن بين الألوان التي ترتديها أميرة ويلز بكثرة يبرز اللون الأحمر الذي يتكامل مع لون بشرتها وشعرها ويضفي على إطلالتها الكثير من الإشراق والتميز..

سواء ارتدت إطلالة كاملة باللون الأحمر أو اختارت قطعاً محدداً من هذا اللون لإكمال أناقتها فإن خيارات كيت ميدلتون تنجح دائماً في تحقيق إطلالة أنيقة راقية، لهذا السبب يمكنك أن تستوحي من أميرة ويلز أجمل إطلالاتك في موسم الاحتفالات باللون الأحمر.



مؤخراً أثلجت أميرة ويلز قلوب محبيها عندما بدأت تعود بشكل تدريجي إلى الحياة العامة والمشاركة في المناسبات المختلفة، ومن بين المناسبات المحببة إلى قلبها احتفال الكريسماس الذي دأبت على تحضيره منذ بضع سنوات بعد انتهاء جائحة كورونا، ومن أجل هذه المناسبة الاحتفالية اختارت كيت ميدلتون إطلالة احتفالية باللون الأحمر المشرق، حيث ارتدت معطفها الأحمر الذي يتميز بصفين من الأزرار من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen ونسقته مع تنورة مكسرة من إميليا ويكستيد Emilia Wickstead مزينة بنقشة المربعات الاسكتلندية، كما ارتدت توبّاً أنيقة سوداء اللون لم نر منها سوى عقدة ضخمة سوداء اللون أضفت نوعاً من الحدة المحببة إلى الزي. وانتعلت جزمة سوداء اللون من الجلد المقلوب من رالف لورين Ralph Lauren تكاملت مع العقدة التي زينت صدرها وأزرار المعطف السوداء بكل ذكاء.

لإكمال أناقتها ارتدت أقراط Amberley من مالبيري Mulberry وهي أقراط من النحاس المغطس بالذهب تتميز بتصميم باروك ومرصعة باللؤلؤ، كما ارتدت سوار هالسيون دايز Halcyon Days في معصمها.

في نوفمبر من العام 2023 شاركت كيت ميدلتون في استقبال رئيس جنوب كوريا وعقيلته اللذين كانا يقومان بزيارة رسمية إلى بريطانيا، ومن أجل هذه المناسبة اختارت إطلالتها باللون الأحمر الذي يشكل أحد ألوان العلم الكوري الجنوبي.

ارتدت كيت فستاناً أحمر اللون مع عقدة عند الياقة من كاثرين ووكر Catherine Walker ونسقته مع كاب أحمر اللون من كاثرين ووكر أيضاً.

لإكمال أناقتها اختارت أكسسواراتها باللون الأحمر فاعتمرت قبعة عريضة الحافة من جاين تايلور Jane Taylor تزينها عقدة صغيرة في الخلف، وحملت حقيبة صغيرة حمراء اللون من ميو ميو Miu Miu وانتعلت حذاءً أحمر اللون من الجلد المقلوب من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi.

أما بالنسبة للمجوهرات فقد ارتأت ارتداء أقراط الياقوت الأزرق والألماس التي كانت لحماتها الراحلة الأميرة ديانا.

عندما زارت أميرة ويلز كيت ميدلتون مركزاً لدعم تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في كنت، ارتدت بليزر وانتعلت حذاءً من دون كعب لتلتقي بالقائمين على المركز والأطفال.

حيث ارتدت بليزر بصفين من الأزرار من زارا Zara ونسقتها مع بنطلون أسود اللون قصة مستقيمة من إل كي بنيت LK Bennett وأكملت إطلالتها بحذاء باليه أسود اللون من بودين Boden.

فيما يتعلق بالمجوهرات فقد ارتدت أقراطاً حلقية من سبيلز أوف لوف Spells of Love وساعة Ballon Bleu من كارتييه Cartier.

خلال مشاركتها العام الماضي في سباق أسكوت للخيول أبهرت أميرة ويلز الحاضرين بإطلالتها الحالمة والأنيقة التي اختارتها باللون الأحمر.

حيث ارتدت كيت فستاناً أحمر اللون بقصة ياقة على شكل الحرف V وأكمام طويلة منتفخة وتنورة بقصة متسعة في الأسفل من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen،

ونسقت إطلالتها مع قبعة حمراء من فيليب تريسي Philip Treacy ذات حافة عريضة مزينة بالزهور، وحملت حقيبة فينتاج من هيرميس Hermes وانتعلت حذاءً أحمر اللون من جنيفر شمندي Jennifer Chamandi

وما لفت الأنظار كانت الأقراط المتدلية التي ارتدتها من سيزان Sezane والتي تدلّت كالثريا لتؤطر وجهها.

من أجل المشاركة في الاحتفالات التي سبقت تتويج الملك تشارلز الثالث تألقت كيت ميدلتون بعدة إطلالات من بينها إطلالة بمعطف أحمر وفستان أبيض من وحي ألوان علم إنجلترا.

فقد ارتدت كيت معطفاً باللون الأحمر الناري من إيبونين Eponine مزين بصف من 6 أزرار، ونسقته مع فستان ميدي أبيض اللون من سوزانا Suzannah بتصميم مستوحى من أربعينيات القرن الماضي.

واعتمدت أكسسوارات باللون الأبيض حيث حملت حقيبة بيضاء من مالبيري Mulberry وانتعلت حذاءً أبيض اللون من جيمي شو Jimmy Choo، أما بالنسبة للمجوهرات فقد ارتدت أقراط Cha Cha من ماريا بلاك Maria Black.

عندما زارت أميرة ويلز مقر الحرس الويلزي، اختارت ارتداء معطف ألكسندر ماكوين Alexander McQueen زينته ببروش على شكل نبتة الكراث هو بروش Welsh Guard Leek ونسقت إطلالتها مع قبعة صغيرة من جولييت Juliette مصنوعة من الجلد المقلوب ومزينة بقوس ونشاب.

ولاتقاء البرد ارتدت قفازات سوداء اللون من إفيكا Evica وحملت في يدها حقيبة Amberley من مولبري Mulberry السوداء اللون وانتعلت حذاءً من الجلد المقلوب من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi.

وكلمسة أخيرة ارتدت زوجاً من أقراط Daisy Heritage الناعمة من أسبري Asprey لإكمال أناقتها المصقولة.

من أجل حضور حفل الإطلاق الرسمي لحملة Shaping Us التي رعتها، اختارت أميرة ويلز إطلالة قوامها البدلة النسائية باللون الأحمر بدت شديدة الأناقة.

حيث ارتدت بدلة من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen مع بليزر ذات حافة غير متماثلة وبنطلون بقصة ضيقة.

وحملت كيت حقيبة حمراء من ميو ميو Miu Miu مزينة بعقدة وانتعلت حذاءً أحمر اللون من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi.



للمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقيم على شرف السلك الدبلوماسي في قصر باكنغهام عام 2022 اختارت كيت ميدلتون فستاناً أحمر اللون مزيناً بالترتر من جيني باكهام Jenny Packham يتميز بقصة مستقيمة أبرزت رشاقتها وزين بأنماط زهور بديعة تناثرت فوق كامل الفستان.

ولأن المناسبة تحتمل الفخامة فقد ارتدت كيت تاج زهور اللوتس Lotus Flower الذي كان ملكاً للملكة الأم التي أوعزت بصنعه في العام 1923 باستخدام أحجار كريمة كانت تزين عقداً أهداها إياه زوجها الملك جورج السادس لمناسبة زواجهما. كما ارتدت أقراط الألماس من خزينة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

عندما نتحدث عن إطلالات اللون الأحمر لا يمكن أن ننسى إطلالة كيت ميدلتون في إحدى الصور البورتريه الرسمية التي التقطت لها احتفالاً بيوم ميلادها الأربعين، حيث ارتدت فستاناً بديع التصميم بكم واحد منتفخ من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen تميز بتنورة منتفخة مع جيبين وضعت فيهما كيت يديها بطريقة مسترخية لإطلالة عصرية ناعمة.

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