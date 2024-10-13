النشرة: غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع شملت مشغرة وجرود الهرمل ودير انطار وصديقين

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في بلدة مشغرة البقاع الغربي.

كما استهدفت غارة جرود الهرمل في البقاع.

هذا، ونقل مراسل النشرة في الجنوب بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة صديقين، في حين استهدفت 3 غارات دير انطار.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.