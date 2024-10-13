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لجنة التخطيط تبدأ بمناقشة تقريرها الثالث الخاص بتقييم عمل الوزراء

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بغداد - ياسين صفوان - في وقت يستعد البرلمان للتصويت على التقريرين الاول والثاني تمهيدا لاستجواب المقصرين، كشفت لجنة التخطيط البرلمانية عن البدء بمناقشة تقريرها الثالث الخاص بتقييم عمل الوزراء.
ومن المتوقع ان تشهد الجلسات المقبلة عرض تقرير اللجنة المختصة، تمهيدا لاستضافة او استجواب الوزراء المقصرين.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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