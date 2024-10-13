انت الان تتابع خبر لجنة التخطيط تبدأ بمناقشة تقريرها الثالث الخاص بتقييم عمل الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في وقت يستعد البرلمان للتصويت على التقريرين الاول والثاني تمهيدا لاستجواب المقصرين، كشفت لجنة التخطيط البرلمانية عن البدء بمناقشة تقريرها الثالث الخاص بتقييم عمل الوزراء.

ومن المتوقع ان تشهد الجلسات المقبلة عرض تقرير اللجنة المختصة، تمهيدا لاستضافة او استجواب الوزراء المقصرين.

ماذا كشف بعض النواب لكادر السومرية؟